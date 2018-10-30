AK Parti Eskişehir Milletvekili Karacan'dan okul ziyareti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Meserret İnel İlkokulu'nu ziyaret ederek "Sıfır Atık Projesi" uygulamalarını yerinde gördü.

Milletvekili Karacan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen "Sıfır Atık Projesi"nin uygulandığı Meserret İnel İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirerek uygulama hakkında bilgi aldı.

Okul idarecileri, Eskişehir'de tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmasının yanı sıra okullarda da yaygın olarak hayata geçirilen bu projeyle, atık oluşumunun önlenmesinin mümkün olmaması durumunda atığın en aza indirilmesi, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, kaynakların verimli kullanılmasının amaçlandığını bildirdi.

Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ile okul müdürü ve öğretmenlerin de katıldığı programda Karacan, verilen bilgiler ve yapılan incelemeler sonucunda projenin ülkede oluşan atıkların geri dönüşümü açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, kente ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.