AK Parti Eskişehir Milletvekili Karacan, gençlerle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, partisinin İl, Odunpazarı ve Tepebaşı gençlik kolları üyeleri ile bir araya geldi.



Karacan'ın basın bürosudan yapılan yazılı açıklamaya göre, il binasında gerçekleştirilen toplantıda gençlerin önemine vurgu yapan Karacan, "Sizler sahada ve her yerdesiniz. Gönlünüzdeki dava şuuru ve Recep Tayyip Erdoğan sevgisi ile başaramayacağınız iş yok Allah’ın izniyle." dedi.

AK Parti teşkilatlarının sadece seçimlerde değil, her an görev başında olduğunu aktaran Karacan, "Biz gençlerimize önem veriyoruz ve hep gençlerimizden enerji alıyoruz. Onlardan tek isteğimiz ise disiplinli bir şekilde çalışmaları. Teşkilat disiplini ile hareket eden gençlerimizle de inşallah 2019 yerel seçimlerinde başarıyı sağlayacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Toplantının ardından gençler, Karacan ile fotoğraf çektirdi.

