AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili ve adayı Emine Nur Günay, Eskişehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini ziyaret etti.

Günay ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ile Eskişehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini ziyaret ederek, yeni doğum yapan annelere sağlık ve mutluluk temennilerinde bulundu.

Hastanedeki anne ve anne adaylarıyla sohbet edip ihtiyaç ve eksikleri hakkında bilgi edinen Günay, ziyaretinde kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi battaniye hediye etti.

Hastane ziyaretinin ardından Odunpazarı ilçe teşkilatınca Gündoğdu Mahallesi'ndeki düzenlenen açık hava toplantısına katılan Günay, burada yaptığı konuşmada:

"Ramazan'ın nuru ve bereketi üzerinize olsun. Bu güzel süreci birlikte atlatacağız ve 25 Haziran sabahı yeni bir Türkiye’ye uyanacağız. Bu süreçte sizlerin destek ve dualarınıza da ihtiyacımız var. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi bizler için geleceğimiz olan çocuklarımız için çok önemli. Sizlerden milletin bekası ve istikbali için bir kişi, iki kişi demeden bu seçimin önemi anlatmanızı istiyorum. 15 Temmuz’da yapamadıklarını yine yapamayacaklar."

"Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız ve cumhur ittifakından en yüksek milletvekili sayısını sandıktan çıkararak meclise göndereceğiz" diyen Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızı mecliste de yalnız bırakmayacağız. Bizler, gece gündüz demeden Türkiye üzerinde kirli oyunların oynanmasına izin verilmesin diye çalışıyoruz. Evlatlarımızı, geleceğimizi, Türkiye’mizi gerçek anlamda düşünen tek parti AK Parti’dir. İşte bu yüzden Eskişehir’de gidilmemiş mahalle, sokak, ev bırakmayacağız. Bize emanet edilen bu vatanı çocuklarımıza daha iyi bir şekilde bırakacağız."

Günay daha sonra AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ile Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneğini ziyaret etti.