AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Seyitgazi ilçesini ziyaret etti.

Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, milletvekilinin bugüne kadar Günyüzü, Han, Alpu, Mihalgazi, Sivrihisar, Mahmudiye, ve Sarıcakaya'da istişare toplantılarını yaptığını bugün de Seyitgazi ilçesinde düzenlenen istişare toplantısına katıldığı bildirildi.

Toplantıda, 24 Haziran seçim sonuçlarının değerlendirildiği ve 2019 seçimleri için yol haritasının ortaya konulduğu belirtilerek, toplantıya kadın kolları ve gençlik kolları başkanları yürütme kurulları üyeleri ile katıldığı kaydedildi.

Günay, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"AK Parti olarak en büyük gücümüz, teşkilat yapımız ve birlikteliğimizdir. Seyitgazi'deki çalışmaları yakından takip ediyoruz ve teşkilatımızın arkasındayız. 2019 yerel seçimleri için parti disiplini içinde her bir teşkilat üyemiz, kadınlarımız ve gençlerimiz ile omuz omuza çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, belirlediği adaylarla hepimiz gece gündüz çalışacağız."