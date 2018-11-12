AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan Han'a ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Han ilçesini ziyaret etti.

İlçedeki mevcut durumun değerlendirildiği ve 2019 için yol haritasının ortaya konduğu toplantıya, AK Parti Han İlçe teşkilatının tüm kademeleri ve yürütme kurulu üyeleri tam kadro katıldı.

Milletvekili Günay, istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Han için 2019 seçimlerinin büyük önem arz ettiğini dile getirerek, "Han ilçemiz her yönüyle potansiyeli olan bir ilçemiz. Eskişehir'imizin bir değeri. Bu potansiyeli en üst düzeyde ortaya çıkarmak ve vatandaşlarımızı AK belediyecilik ile buluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. İnşallah Han'ı sizin destekleriniz ile alacağız." diye konuştu.

İstişare toplantısı sonrası AK Parti Han İlçe Koordinatörü Cafer Adıgüzel'in düzenlediği pikniğe katılan Günay, vatandaşlar ve partililerle sohbet etti, görüş alışverişinde bulundu.

Günay, piknik sonrası kahvehanelerden birinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Günay, "En güzel çay kahvehanelerde sohbetle içiliyor, doğal ortamda siyasetin nabzı tutuluyor. Eskişehir Valiliği tarafından gönderilen taşlar mahallelerimizde döşeniyor. Bu çalışmalar hakkında bilgi aldım. Sağlık ocağı konusunda hala belediye tarafından bir girişim olmamış. Bir meydan çalışması başlamış, kışa girerken. Keşke bu çalışma dört yıl önce yapılsaydı. Şimdi yapılmasının takdirini hemşehrilerimize bırakıyorum, zaten herkes her şeyin farkında." şeklinde konuştu.

