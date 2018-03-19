- AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay:

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Türkiye'nin küresel düzende yalnızca bir figüran, oyuncu değil artık oyun bozucu ama en önemlisi oyun kurucu ülke olduğunu bildirdi.

İletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Milletvekili Günay, Bahçeşehir Üniversitesinin davetlisi olarak BAU Hükümet ve Liderlik Okulunun düzenlediği Siyaset Okulu Programı'nda verdiği "’Değişen Küresel Düzende Eko-Politik, Riskler, Beklentiler ve Fırsatlar" konulu konferansta, 2008 küresel finansal ve ekonomik kriz sonrası tüm dengelerin değiştiğini ve tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye’nin de birçok riskle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Buna karşın doğru stratejiler uygulanarak bu risklerin yol açtığı krizlerin fırsata çevrilebileceğini aktaran Günay, şöyle devam etti:

"Terör artık küresel bir sorun. Bu sorunun oluşumuna neden olan ve belli bölgelerde terörü besleyen ülkeler, aslında kendileri de hedefte. Güvenlik konusu her ülke için olduğu gibi Türkiye için de bir risk faktörü. Ancak devletimiz, doğru mücadele politikaları ile bu riski minimize ediyor ve ortadan kaldırıyor. 'Bugün neden Afrin'deyiz?' sorusunun cevabı tam olarak budur. Sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu önce Fırat Kalkanı Operasyonu ile bir bıçak gibi kestik. Şimdi ise Zeytin Dalı Operasyonu ile güney sınırlarımızı terörden arındırıyoruz. Sınırlarımızda güvenliği sağlamak ile kalmıyor, terörden arındırdığımız bölgelere, Türkiye’de misafir ettiğimiz Suriye’nin gerçek sahiplerine, Suriyelilere geri veriyoruz. Coğrafi olarak Ortadoğu'ya çok yakınız, dünya enerji rezervlerinin yoğunlaştığı bölgeye sınırız. Bu bizim için hem risk hem avantaj olabilir. Ortadoğu'daki her türlü istikrarsızlık ülkemizi doğrudan etkiliyor. Ancak yüzyıl önce sahneye konan senaryonun yeni versiyonunun konmasını Türkiye engelledi. Türkiye, Ortadoğu istikrara kavuşurken söz sahibi ve oyun yapıcı bir ülke olarak hareket ediyor. Bu kriz fırsata çevriliyor."

Günay, Türkiye'nin küresel anlamdaki konumuna da değinerek, "Türkiye küresel düzende yalnızca bir figüran, bir oyuncu değil. Türkiye artık oyun bozucu ama en önemlisi oyun kurucu bir ülke. Öyle ki Suriye, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi için hazırlanan büyüm planlara çok net tepkisini koyarak sonucu değiştirecek, planları bozacak adımlar atıyor. Denizaşırı stratejik hamlelerinde başarılı oluyor. Türkiye artık çok net bölgesel bir güç ve küresel bir aktör." yorumunu yaptı.

Günay, "Teknoloji çok hızlı gelişti. Bugün hükümetimiz Ar-Ge’ye, teknoloji ve yazılım alanlarındaki üretime çok ciddi destekler veriyor. Doğru politikalar ve stratejiler ile hedeflerimize birer birer ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.