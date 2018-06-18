AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı STK'larla bayramlaştı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Memur-Sen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bayramlaşma programına AK Parti milletvekili adayları, İl Başkanı Murat Özcan, Memur-Sen İl Temsilcisi Muammer Karaman ve birçok STK temsilcisi katılım sağladı.

Bayramlaşmanın ardından konuşan Nabi Avcı, Memur-Sen tarafından hazırlanan "Eskişehir’in 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti olmasına destekleriniz için teşekkür ediyoruz" afişlerinden dolayı teşekkür etti.

Eskişehir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Haziran'da Vilayet Meydanı'nda söylediği gibi 2019 yılında Türk Dünyası Eğitim Başkenti olacağını belirten Avcı, şöyle devam etti:

"Eskişehir bunun ne anlama geldiğini biliyor. Cumhurbaşkanımızın 2011 yılında Odunpazarı mitinginde verdiği söz ile Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmuştu. O tarihte Türk Dünyası Kültür Ajansı ve devamında vakfının söz verdiği, Dede Korkut Parkı, Bilim Kültür Sanat Merkezi, yeni stat gibi pek çok eser ve tarihi eser restorasyonları çok şükür hayata geçirildi. Şimdi inşallah çok daha iyileri 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkentliği altında yapılacak."

Program, katılımcıların Nabi Avcı ile sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirmeleriyle sona erdi.