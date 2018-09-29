AK Parti Eskişehir İl Teşkilatının aşure etkinliği

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla 3 bin kişiye aşure ikram etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, aşure programı Çarşı Cami'si yanında yapıldı.

Müslümanların, muharrem ayını kutlayan İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, "Muharrem ayının manevi havasında güzel hizmetlerde bulunduk. 'Muharrem ayı bereket ayı' dedik ve İl Kadın Kolları yönetim kurulu üyelerimiz ile bu ayın feyz ve bereketinden nasiplenmek için aşure etkinliği düzenledik. İslam aleminin önemli bir değeri olan muharrem ayının birlik, beraberlik içinde paylaşmanın ve bereketin bolluğu ile geçmesini dilerim." şeklinde konuştu.