AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca, seçim sürecinde billboard kiralama taleplerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmadığı, "hukuka, mevzuata ve eşitliğe aykırı davranıldığını" öne sürüldü.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin dünkü yazılı açıklamasında konunun gerçeklerden uzaklaştırıldığı savunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Partimiz adına, yazılı olarak özel günlerde kullanılmak üzere CHP'li Büyükşehir Belediyesinden billboard kiralama talebinde bulunulmuş ancak yazılı talebimize karşılık, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ilgili müdürlüğü, olası aleyhte durum oluşturmamak üzere, yazılı cevap vermek yerine telefon ile iletişime geçerek 'Kullanımınıza tahsis edilebilecek boş billboard bulunmuyor' cevabını vermiştir. Seçim propaganda yasaklarının düzenlendiği 298 sayılı kanun ve 1119 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerine dair ilan ve reklam yerlerine ilişkin düzenleme yapıldığı konusunda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır. AK Parti Eskişehir İl Teşkilatımız, kanunda belirtilen yasaklara, titizlikle uymaktadır.

Üstü kapatılması amaçlanan konu ise kamu alanlarına siyasi nitelikli afişlerin asılmasının yasak olmasının yanı sıra aday olup aynı zamanda mevcut belediye başkanının hizmet ve projelerinin tanıtımına yönelik afiş - billboardların propaganda yasakları kapsamında kaldığıdır. Yüksek Seçim Kurulunun ilke kabul ettiği 7 Şubat 2014 tarihli 350 sayılı kararıyla, mevcut belediye başkanın hizmet, faaliyet ve projelerinin tanıtımına yönelik bütün ilanlar, seçim yasakları kapsamında kabul edilmiş ve bu karar, tüm il ve ilçelerde geçerli olmak üzere karara bağlanmıştır. Bu karar ışığı altında, CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, mevcut belediyelerin tüm imkanlarından sonuna kadar yararlanarak, eşitliğe aykırı girişimlerle diğer siyasi parti adaylarının tanıtımını engelleyici ve kısıtlayıcı, tamamen adaletten uzak seçim süreci yürütmektedirler."