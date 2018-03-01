AK Parti Eskişehir İl Başkanı Ünlü:

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl'ün, kentte 20 yıldır çözülemeyen sorunlara karşın CHP'li belediyelerin savunuculuğunu yaptığını öne sürerek, Bingöl'ü istifaya davet etti.

Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in müzmin hale gelmiş sorunları bulunduğunu savundu.

CHP'li belediyelerin kentin sorunları 20 yıldır çözemediğini ve artık bu ayıplarını kendileri de savunamaz hale geldiğinden, yaptıklarının başkaları tarafından savunulması çaresizliğine düştüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Son günlerdeki bu savunuculardan Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, 20 yıldır belediyelerin müzminleşmiş sorunları neden çözmeyerek, şehirde yaşayan insanlarımızın mağdur edildiğini sorgulama yerine, gönüllülük ile zoraki durum arasındaki bir çizgide CHP'li belediyelerin savunuculuğuna koşulmuştur. Saadet Partisi İl Başkanı iş ile siyaseti birbirinden ayırarak işgal ettiği İl Başkanlığı koltuğunu acilen terk etmeli ve kendi ayakları üzerinde durmayı denemelidir. Şehirdeki hiçbir sorunu çözme gücü ve iradesi olmayan belediyelerin seçimlere 1 yıl kala vatandaşı kandırmak gibi bir gaflete kapılarak kendi koltuklarını korumak için kullandıkları argümanları ciddiye alıp konuşmak abesle iştigaldir, çözüm 2019 Mart ayında şehrin ak belediyecilik ile buluşmasıdır."