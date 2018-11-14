AK Parti Ekonomi İşler Komisyonundan SESOB'a ziyaret

SİVAS (AA) - AK Parti Ekonomi İşler Komisyonu Başkanı Ahmet Nazmi Gökçeler ve komisyon üyeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (SESOB) Beşir Köksalı ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Gökçeler, ziyarette esnafın sorunları hakkında Köksal'dan bilgi aldı.

Parti olarak esnafın sorunlarına önem verdiklerini aktaran Gökçeler, bu kapsamda Sivas'ın ekonomik sıkıntıları ve çözüm önerilerinin genel merkeze rapor halinde sunulacağını belirtti.

Köksal ise esnafın yasal ve yerel sorunları olduğunu, yasal sorunların ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapılarak çözüme kavuşturulduğunu, yerel sorunların ise valilik, belediye, ilgili kurumlar ve siyasi partiler aracılığıyla çözüldüğünü ifade etti.

Köksal, ziyaretin sonunda esnaf ve sanatkarın sorunlarını dosya haline getirerek, Gökçeler'e teslim etti.