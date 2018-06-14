"AK Parti döneminde ülkemiz kazandı, şehrimiz kazandı"

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili adayları Mustafa Kendirli ve Necmettin Erkan, Kaman'da pazar yeri ve ilçe esnafını ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Kaman ilçesine giden milletvekili adayları Kendirli ve Erkan, pazar yeri ve ilçe esnafına gerçekleştirdikleri ziyaretlerle vatandaşlardan destek istedi.

Kendirli, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin ülke sorunlarının çözümü için merkezine insanı alarak yola çıktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"AK Parti ülkemizin büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi için 2002 yılında liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yola çıktı. Aradan geçen 16 yıl boyunca ülkemize birbirinden güzel hizmetleri kazandırdık. Tüm seçimlerde Cumhurbaşkanımıza ve partimize büyük destek veren Kırşehirimiz 16 yıl boyunca yaptığımız hizmetlerden de en iyi şekilde faydalandı. AK Parti iktidarları döneminde ülkemiz kazandı, şehrimiz kazandı, hemşehrilerimiz kazanmıştır."

Erkan da AK Parti kendisine teveccüh gösteren, oylarını emanet eden aziz milleti hiçbir zaman yanıltmadığını belirtti.

Yapılacak seçimin Türkiye siyasi tarihin en önemli seçimi olacağını ifade eden Erkan, şunları aktardı:

"Güçlü bir cumhurbaşkanlığı ancak güçlü bir meclis ile var olabilir. AK Parti hükümeti, parlamentoda çoğunluğu elde ettiğinde Türkiye güçlenecektir. Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü cumhurbaşkanı, güçlü Türkiye diyorsak, cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan`ı desteklerken, milletvekili seçimlerinde oylarımızı AK Parti'ye vermeliyiz."

- Bahçeci hizmetleri anlattı

Bu arada Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kuşdilli ve Yenice mahallelerinde gerçekleştirdiği toplantılarla belediye hizmetlerini anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kuşdilli ve Yenice mahallelerinde sokak toplantıları yapan Bahçeci, Kırşehir'de 9 yıldır hizmet verdiklerini, kentin vizyonunu değiştirerek, kültürüne ve tarihine sahip çıktıklarını belirtti.

Görevde bulundukları sürede pek çok hizmeti hayata geçirdiklerini dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

"Kentteki parkları, meydanları, yeni yaşam alanlarını, toplu konutları, spor sahaları, kültür ve sanat merkezlerini, içme suyu yatırımlarını daha bir çok yatırımları ve projeleri şehrimize kazandırdık. Bugün bizim ulaşımla ilgili aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu herkes görecektir. Acele etmeden doğru kararlar alarak sağlıklı bir çalışma yaptık. Kırşehir’in trafik sorununu proje bittiğinde önemli ölçüde çözmüş olacağız. Yaptığımız düzenlemeler neticesinde trafik akışı daha sağlıklı bir hal alacaktır."

Bahçeci, şehirde yeni yaptıkları kaldırımlarla ulaşımın kalitesini yükselteceklerini ve yeni projeler için çalıştıklarını anlatarak, şunları ifade etti:

"Kırşehir’de bütün kesimlerle sürekli görüşüyoruz, ortak projelere imza atıyoruz. Yeni dönem projelerini belirlerken birçok farklı kesimden kurum ve kuruluşlarla da görüştük. 'Şehir kurmak erdemdir' felsefesi ile hareket edip, nitelikli ve doğru hizmetleri hayata geçirdik. Bunlar bizim temel referans noktalarımız. İnşallah gelecek dönemde bu anlayışımızdan uzaklaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Çok şükür arkadaşlarımız kendi alanlarında çok başarılı insanlar."