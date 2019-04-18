AK Parti Çankırı Kadın ve Gençlik Kolları başkanları istifa etti

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Çankırı Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.

AK Parti Çankırı Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım ile Gençlik Kolları Başkanı Nizamettin Ünal, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Yıldırım, "16 Nisan 2015 yılından bu yana devam ettirdiğim, hizmet etmekten onur duyduğum AK Parti Çankırı İl Kadın Kolları Başkanlığı görevimden kendi isteğimle bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. AK Parti'li olmaktan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çalışma ekibi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Tüm partililer ve Çankırılılar, haklarını helal etsin." paylaşımında bulundu.

Ünal da paylaşımında, 2015 yılında gençlik kollarında görev almaya başladığını, 2018 yılından itibaren de başkanlık görevini yürüttüğünü anlatarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve AK Parti bünyesinde siyaset yapmak, mücadele etmek benim için her zaman gururla taşıyacağım bir paye olarak kalacaktır. Bu itibarla 31 Mart seçimlerinde kadim şehrimiz Çankırı'da alınan sonuçlar da ortadayken yürütmekte olduğum AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini rızamla bırakıyorum." ifadesine yer verdi.