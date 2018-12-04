AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sakallı'dan TÜMSİAD'a ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Şube Başkanı Ali Engiz'i ziyaret etti.

TÜMSİAD Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Engiz ve dernek yürütme kurulu üyeleri, Burhan Sakallı'yı dernek binasında ağırladı. Engiz ve Sakallı, yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Sakallı, partisinin Eskişehir'de seçimden zaferle çıkacağına olan inancının tam olduğunu belirterek, seçime birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını vurguladı.

Eskişehir'in vizyonuna değer katacak, milletin tamamını kapsayan hizmet sevdasını sürdüreceklerini aktaran Sakallı, "Son 16 yılda hükümetimizin Eskişehir'de yaptığı büyük hizmetleri kimse görmezlikten gelemez. AK Parti belediyeciliğinde tüm mahallelerimizi daha iyi yerlere getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Engiz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Sakallı'ya 16 büyük Türk devletinin metal para şeklinde basılan sembolik bayraklarını hediye etti.