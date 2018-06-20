AK Parti Beypazarı'nda miting düzenledi

ANKARA (AA) - AK Parti, Ankara 3. Bölge milletvekili ve milletvekili adayları Beypazarı ilçesinde miting düzenledi.

Hanlar Önü Meydanı'nda düzenlenen mitinge, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, milletvekili adayı Asuman Erdoğan, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ile vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Ceylan, AK Parti iktidarının ülkede küçümsenemeyecek derecede işleri başardığını ve başarmaya da devem ettiğini söyledi.

Ceylan, Türkiye'nin çok önemli bir seçime gittiğini ve bu seçimde bir taraftan Cumhur İttifakı, bir yanda da Türkiye'yi eski günlere götürmek isteyen Millet İttifakı'nın bulunduğunu aktardı.

Milletin yenilikten yana olduğunu anlatan Ceylan, şu ifadeler yer verdi:

"24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde, tüm vatandaşlarımız yeni Türkiye isteyecek. Bunun için bu seçim önemli. AK Parti iktidarının 16 yıllık iktidarında neleri yaptığını hepiniz biliyorsunuz. Bunları tek tek anlatmaya kalksak saatler sürer. Yapılacak milletvekili seçimlerine ve Cumhur İttifakı'na destek vermenizi bekliyoruz. Bu seçim ülkemizin geleceğinin, belirlenen 2023 hedeflerinin seçimi olacaktır."

Başkan Tuna ise belediye olarak yaptıkları yatırımları anlatarak, Beypazarı'nı önemsediklerini ve çalışmaları aksatmadan sürdürdüklerini kaydetti.