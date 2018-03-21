AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı haftalık olağan toplantısı

ANKARA (AA) - AK Parti Beypazarı İlçe Teşkilatı, haftalık olağan toplantısını yaptı.

Parti binasında düzenlenen toplantıya, İl Koordinatörü Sadık Karakol, İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı Samet Taşcıoğlu, Medya Tanıtım Başkanı Halil Etili ve parti yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz ve Gençlik Kolları Başkanı Taşcıoğlu, katılımcılara çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için başlattıkları kampanyanın halen sürdüğünü, yardımı Mehmetçik Vakfı hesabına yatıracaklarını kaydetti.

İlçe Başkanı Gökgöz de 2019 yılında yapılacak seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, bu anlamda, mahalle temsilcilerinden başlamak üzere, sandık başında görev alacak partililere ve müşahitlere eğitimlerin verileceğini kaydetti.

AK Parti ilçe yönetimi olarak tüm kesimlerle diyalog halinde bulunduklarına değinen Gökgöz, şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz andan itibaren çalışmalara hız verdik. Birçok kesime, oda başkanına, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ziyaretlerde bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Başından beri Mehmetçiğimizin Zeytin Dalı Harekatını tam anlamıyla destekliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar dilerim. Tüm dualarımız Mehmetçiğimizin zaferle dönmesidir. Neredeyse nihai sona doğru geliniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda net tavrını ortaya koymuştur. Parti çalışmalarımızda en ufak bir sekte olmadan, belirlenen 2023 hedefine ulaşmak için çalışıyoruz."