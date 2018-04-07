AK Parti Aydın 6. Olağan İl Kongresi

AYDIN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi nasıl vesayetin boyunduruğundan kurtardıysak, nasıl darbecilerin, cuntacıların sesini soluğunu kestiysek, nasıl uluslararası alanda sözü dinlenen bir ülke haline getirdiysek ekonomide ve yatırımlarda da çok önemli başarılara imza attık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Aydın 6. Olağan İl Kongresinde, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3991 olduğunu bildirdi.

Tunceli'de, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Zaho'da etkisiz hale getirilen teröristlerin bu sayıya dahil olmadığına işaret eden Erdoğan, "Sadece Afrin'i söylüyorum. Onları kattığımızda rakam 4 bin 200, 4 bin 300'ü buluyor." diye konuştu.

Partisinin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den beri bir yandan saldırılarla mücadele ederken diğer yandan da 81 vilayetiyle ülkeyi kalkındırmanın, geliştirmenin çabası içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'yi nasıl vesayetin boyunduruğundan kurtardıysak, nasıl darbecilerin, cuntacıların sesini soluğunu kestiysek, nasıl uluslararası alanda sözü dinlenen bir ülke haline getirdiysek ekonomide ve yatırımlarda da çok önemli başarılara hamdolsun imza attık." ifadelerini kullandı.

Bunun en büyük delillerinden birinin 15 yılda Aydın'a yapılan 15 katrilyonluk yatırım olduğunu dile getiren Erdoğan, Aydın'ı kendi haline bırakmadıklarını belirterek, yapılan yatırımları anlattı.

Eğitimde 3 bin yeni derslik yaptıklarını, 6 bin kişilik yükseköğrenim yurtlarını faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, 3 bin 750 kişilik yeni yurtları da iki yıl içinde hizmete açacaklarını duyurdu.

Erdoğan, sağlıkta 19'u hastane olmak üzere 36 tesisi şehre kazandırdıklarını, Aydın'a 800 yatak kapasiteli şehir hastanesi kurmanın hazırlıkları içinde olduklarını, ihale sürecinin bitmesiyle inşaata başlanacağını bildirdi.

Aydın'da 114 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu, buna 267 kilometre daha eklediklerini belirten Erdoğan, "Bunun ilki, 125 kilometre ben daha Başbakan olmamıştım, Genel Başkanken Aydın'a geldiğimde söz verdim ve kısa sürede 125 kilometre Aydın-Denizli bölünmüş yolunu yaptık. Biz böyle çalıştık. Bunlar gibi laf, laf, laf yok. Biz iş ürettik, iş. İzmir-Aydın otoyolunu, Aydın çevre yolunu tamamlayarak hizmete açtık. Aydın'ın yollarında 46 tane köprü ve köprülü kavşak inşa ederek ulaşımın rahatlamasını sağladık." dedi.

- "Haziran'da ihalesi yapılıyor"

Haziran ayında Ege ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak, yaklaşık 3,5 katrilyon liralık yatırım bedeli bulunan Aydın-Denizli-Antalya otoyolunun ihalesinin yapılacağını bildiren Erdoğan, Aydın'daki demiryollarını da yenilemekle kalmadıklarını, hat trafiğini yerli yazılımla yönetecek bir projeyi hayata geçireceklerini kaydetti.

Erdoğan, Selçuk ve Ortaklar arasındaki demiryolu güzergahında eğimin fazla olması nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıyı 8,5 kilometrelik tünel inşa ederek çözeceklerini de anlattı.

Ülkenin en önemli ulaşım hamlelerinden hızlı trenin aynı zamanda Aydın'ın da projesi olduğunu ifade eden Erdoğan, Antalya-Burdur-Denizli-Aydın-İzmir hızlı tren hattının 2023 projelerinden biri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hattı etap etap inşa ederek hizmete açacaklarını duyurdu.

Tamamlanan 11 baraj ve 6 göletle Aydın topraklarının bereketini daha da artırdıklarını dile getiren Erdoğan, "141 yıllık hayal olan, rahmetli Adnan Menderes'in de çok arzu ettiği ülkemizin ve dünyanın en büyük barajlarından Çine Barajı'nı inşa edip, bizzat açılışını gelip ben yaptım. Halen 212 bin dekar arazi bu barajdan sulanıyor. Diğer projelerle birlikte 426 bin dekar arazinin sulanabilmesini sağladık. Halen süren projelerle 315 bin dekar araziyi sulamaya açıyoruz." diye konuştu.

- "Devrim niteliğinde uygulama"

Bir müjde paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, tarımda son dönemde sıkça tartışılan azot ve nitrat içeren gübre konusunda devrim niteliğinde bir uygulama başlattıklarını bildirdi.

Erdoğan, "Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde azot ve nitrat içeren gübrelerin üretiminden kullanımına kadar tüm aşamalarını güvenli hale getirdik. Artık hiç kimse çiftçilerimize topraklarının bereketini artırsın diye verdiğimiz gübreyi alıp da bomba yapımında kullanamayacak." ifadelerini kullandı.

Aydın'daki bir başka önemli projenin İkizdere Barajı olduğunu anlatan Erdoğan, bu barajın 2050'ye kadar şehir merkezi ve çevresindeki yerleşim yerlerinin, içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

- "3,5 katrilyon destek"

Çiftçiye verilen desteğe de değinen Erdoğan, "Geçtiğimiz 15 yıl içinde Aydın'daki çiftçilerimize verdiğimiz tarımsal destek rakamı, Sayın Bay Kemal, 'Çiftçiler ağlıyor' diyor, 3,5 katrilyon çiftçiye destek vermişiz, nasıl bunu söylersin? Haberi yok. Başka alemde geziyor. Bir aç, Tarım Bakanlığına bir sor. Ne verildi ne oldu?" diye konuştu.

Erdoğan, gelecek dönemde Aydın'ı yine dev projelerle, büyük yatırımlarla, görülmemiş hizmetlerle tanıştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, "Biz bu unsurları hakim kılmak için bir şey daha yapacağız. Nedir o? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

- Notlar

Aydın ilçe başkanlarının, ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla salonu gezerek partilileri selamladığı kongrede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Savaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen birer konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da mesajı okundu.

Aydın İl Başkanı Özmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Partililere, "AK Sevda 16 yaşında" isimli kısa film izletildi.

Kongre salonuna "Efelerin efesi Türkiye'nin gür sesi", "Recep Tayyip Erdoğan liderimiz, milletçe kalkınmak şiarımız, gönüllere girmek ilkemiz, hayallerimiz istikbalimiz, 2023-2053-2071 hedefimiz", "Siyasetin tek limanı ahlaktır" yazılı pankartlar asıldı.

Aydın il ve ilçe kadın kolları üyelerinin boyunlarına sarı tülbent bağladığı görüldü.

Kongreye, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

(Bitti)