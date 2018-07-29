AK Parti Ankara Milletvekili İşler, nikah törenine katıldı

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da şehit olan İbrahim Ateş'in kardeşi Coşkun Ateş'in nikah şahidi oldu.

Kızılcahamam'da bir düğün salonunda gerçekleşen çiftin nikahını Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney kıyarken, şahitliğini AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar yaptı.

Genelkurmay Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda boynuna şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan İbrahim Ateş'in kardeşi Coşkun Ateş ve eşi Sümeyye Sultan, nikahın ardından tebrikleri kabul etti.



