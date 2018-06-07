AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Çubuk’u ziyaret etti

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Çubuk ilçesini ziyaret etti.

Çubuk’ta ilk olarak partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden İşler, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Baki Demirbaş ile bir araya geldi.

İşler, burada yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Ankara’nın dört bir yanını karış karış gezdiklerini anlatan İşler, bölgesinde insanların AK Parti'ye aynı heyecan ve aynı şevkle bağlı olduğunu gözlemlediğini aktardı.

24 Haziran seçimlerinin önemini vurgulayan İşler, özellikle gençlere bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak projeleri iyi anlatmak gerektiğini söyledi.

İşler, daha sonra Çubuk Muhtarlar Derneği, Çubuk Dernekler Federasyonu ve ilçedeki esnafları ziyaret etti, bir süre sohbet etti.

Partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen İşler, daha sonra partililerle bir araya geldi.