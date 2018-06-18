AK Parti Ankara Milletvekili Ceylan'dan santral ziyareti

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili ve 3. Bölge milletvekili adayı Nevzat Ceylan, Beypazarı'nda Koyunağalı köyünde bulunan Adularya Enerji Üretimi ve Madencilik şirketi işçilerini ziyaret etti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF’ye devredilen iş yeri çalışanlarıyla bir araya gelen Ceylan, işçilerin sorunlarını yakından takip ettiğini, geçmiş dönemlerden kalan maaş alacaklarının ödenmesi konusunda yaptığı çalışmaları hatırlattı.

Halen Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki alacaklarla ilgili çalışmaların yapıldığını, bu alacakların da en kısa sürede ödeneceğini aktaran Ceylan, şirketin özel sektöre devrinde de son aşamaya gelindiğini, yakın dönemde bacaların tütmeye başlayacağını söyledi.