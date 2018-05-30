AK Parti Ankara Milletvekili Çam'ın Kızılcahamam ziyaretleri

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kızılcahamam'da ziyaretlerde bulundu.

Beraberindeki heyetle ilçeye gelen Milletvekili Çam, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Çam, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Kadın Kolları İlçe Başkanı Fatma Yıldız, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Yusuf Öztürk, Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, Belediye Meclisi Üyesi Songül Ergelen ve ilçe yönetim kurulu tarafından karşılandı.

İlçe Başkanı Süleyman Acar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Çam, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Çam, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız'ı da makamında ziyaret etti.

Kaymakam Yıldız, ziyaretlerinden dolayı Çam ve beraberindekilere teşekkür etti.