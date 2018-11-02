AK Parti Ankara Milletvekili Akdoğan: Bir milletvekilinin FETÖ ağzıyla konuşması kabul edilemez

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde, gazetecilerin Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında 15 Temmuz için sarf ettiği "iki batılın çatışması" şeklindeki sözleri hakkında açıklamada bulundu.

İslam'ın sözlerinin "son derece yakışıksız" olduğunu belirten Yalçın Akdoğan, "15 Temmuz ruhunu ayaklar altına alan, bırakın bir milletvekilini herhangi bir vatan evladına yakışmayacak. Yani 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını yaşayan, bu kadar şehidimizin olduğu, bu kadar büyük bir ihanet hadisesine karşı böyle bir tavır son derece yakışıksızdır." diye konuştu.

Akdoğan, bununla ilgili açılan bir soruşturmanın bulunduğunu ve TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün de bu duruma tepki gösterdiğini vurguladı.

"FETÖ elebaşının ağzıyla söylemleri tekrar etmek yakışmamıştır"

Cihangir İslam'ın kullandığı sözleri, "Milletimizin bu konudaki yüksek hassasiyetine karşı çok büyük bir saygısızlık olarak görüyorum" diye değerlendiren Yalçın Akdoğan, şunları kaydetti:

"FETÖ ağzıyla bir milletvekilinin konuşması kabul edilemez bir durum. Bu konuda bütün milletimizin ortak bir hassasiyeti ve duyarlılığı var. FETÖ'nün yaptıkları Türkiye'ye karşı bir ihanettir. Yani FETÖ'yü sahiplenirmiş gibi onların söylemlerini dile getirmek, FETÖ elebaşısının ağzıyla söylemleri tekrar etmek, bu yakışmamıştır. Meclis kürsüsünde bunun ifade edilmiş olması bu vahim durumu değiştirmiyor. Buna karşı gösterilen tepkiler de son derece haklı tepkiler."