AK Parti Ankara milletvekili adayı Gündoğdu, Beypazarı'nda

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Gündoğdu, Beypazarı ilçesinde Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

AK Parti Ankara 3. Bölge milletvekili adayı Gündoğdu, Başkan Kaplan'ı ziyaret ettikten sonra AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz’ü ziyaret etti.

Gündoğdu, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Gökgöz ve Başkan Kaplan ile beraber çarşı içinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Gündoğdu, AK Parti hükümetlerinin 16 yıl içinde inanılmaz derecede işleri başardığını ve halen de birçok çalışmanın sürdürüldüğünü kaydetti.