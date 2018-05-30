AK Parti adaylarından AA'ya ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir milletvekili adayları Mustafa Kendirli ve Necmettin Erkan, yeni dönemde yatırımcının önündeki engelleri kaldırarak iş dünyası eliyle yeni iş imkanlarının oluşturulması için çalışacaklarını belirtti.

Birinci sıra adayı Kendirli ve ikinci sıra adayı Erkan, Anadolu Ajansı (AA) Kırşehir Bürosu'nu ziyaret ederek yapacakları çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verdi.

Mustafa Kendirli, yeni dönemde 2 milletvekilinin esnaf ve iş dünyasından olacağını belirterek, bunu avantaja dönüştürmeye gayret edeceklerini vurguladı.

Kırşehir'in sanayi yatırımları yönünden hak ettiği yerde olmadığını dile getiren Kendirli, şöyle konuştu:

"Kırşehir'de yeni dönemde yeni yatırımlarımız iş dünyasından hareketle hayata geçirilecek. Yıllarca hayıflandığımız bir konumuz var. Sanayi noktasında biz istediğimiz noktayı bir türlü elde edemedik. Allah nasip ederse sürprizlerimiz var. Yatırım noktasında seçimler sürecinde veya sonrasında farklı sürprizlerimiz olacak. İş dünyası ile sanayi adımı anlamında ciddi çalışmalarımız olacak yeni dönemde. Yeni dönemde sanayiyi çok ciddi manada canlandırmamız lazım. Şehrimizi özendirerek yeni yatırımcıları getirebilmemiz lazım. Organize Sanayi Bölgesinde farklı çalışmalarımız olacak. Hızlı tren, çevreyolu, havaalanı yolu gibi yatırımları tamamladığımızda Kırşehir'e yeni yatırımcı çekme konusunda elimiz güçlenecek."

Kentte hayvancılığın belirli seviyeye geldiğini anlatan Kendirli, tarıma entegre şekilde yeni tesislerin kazandırılması için tüm dinamiklerle işbirliği içinde olacaklarını bildirdi.

Necmettin Erkan da devam eden yatırımların büyüyerek sürmesi için gayret göstereceklerini, özellikle kentin önemli değerleri ceviz ve pekmezin tesisleşmesi, pazarlanmasındaki sıkıntıların giderilmesi yönünde çalışma yapacaklarını kaydetti.