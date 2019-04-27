ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zihnini dış güçlerin emrine vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında partililere hitap etti.



Kadro olarak sadece şehit ve gazilerin emaneti olan kutlu bir davayı sırtlamadıklarını, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye sevdasına da can verdiklerini belirten Erdoğan, " Devletimizin 2200 yıllık köklü geçmişinden aldığımız güçle ülkemize yeni bir vizyon ve özgüven kazandırdık." diye konuştu.

Erdoğan, ekonomik, siyasi, diplomatik olarak içerideki ve dışarıdaki belli odaklar tarafından söndürülmeye çalışılan milletin umut ışığını tekrar canlandırdıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz bu mücadeleyi kendimiz için değil, evlatlarımızın geleceği, vatanımızın bekası için veriyoruz. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta Hakk'ın rızasından daha büyük bir şeref, milletin sevgisinden daha büyük bir sevda tanımıyoruz. Bunun için sırtını terör örgülerine dayayanlar bizi anlayamaz. İkbalini siyaset mühendisliklerinde görenler bizi idrak edemez. Türkiye karşıtı senaryoların figüranlığına razı olanlar bizim mücadelemizi kavrayamaz. Esen rüzgara göre yön değiştirenler sırça köşklerinde yüksek siyasetçilik oynayanlar bizim verdiğimiz kavganın sırrına eremez."

- "AK Parti milletin partisidir, 82 milyonun çatısı olmaya taliptir"

"Buradan şu gerçeğin bir kez daha altını çizerek tekrarlamak istiyorum AK Parti milletin partisidir. Bunun için de 82 milyonun her bir ferdinin çatısı olmaya taliptir." ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'yi ve Türk milletini hedeflerine ulaştırmak için herkese kucak açtıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2001 yılında milletin umudu olarak vücut bulduklarını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar nasıl aynı azimle ülkemize hizmet etmişsek inşallah bundan sonra da can borumuz olan insanımız için çalışmayı sürdüreceğiz. Eğilmeyecek, bükülmeyeceğiz. Zehirli oklarını partimize saplamak için dört bir yanda mevzilenmiş fırsatçılara bu meydanı bırakmayacağız.

Saflarımızı sıklaştırarak, kardeşliğimizi perçinleyerek, dostluğumuzu daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Kavlimize, ahdimize ve 15 Temmuz gecesi meydanlarla kurduğumuz ittifaka olan bağlılığımızı sonuna kadar sürdüreceğiz."

- "Sandıklar kapanıp oylar sayıldıktan sonra seçim geride bırakılır"

Seçim dönemlerinde siyasi rekabetin kızıştığını, tansiyonun yükseldiğini, söylemlerin keskinleştiğini belirten Erdoğan, "Ancak bizim siyasi kültürümüzde sandıkların kapanıp oyların sayılmasıyla beraber seçim dönemi de geride bırakılır. Seçim dönemiyle icraat döneminin dinamikleri farklıdır. İcraat döneminde tüm enerji ve vakit ülkenin meselelerinin çözümüne, millete hizmet yoluna hasredilir." diye konuştu.

Erdoğan, 'Kızgın demiri soğutalım' çağrısıyla işte bu ince noktaya dikkat çektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çünkü biz hep önce Türkiye diyen, önce Türk milleti diyen, önce kardeşlik, önce demokrasi, önce yatırım, üretim, istihdam, büyüme, ihracat diyen bir parti olduk. Ülkemizin milli meselelerinde uzlaşmanın, dayanışmanın, asgari müştereklerde bir araya gelmenin önemini en iyi biz biliyoruz. Terör, güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere Türkiye'nin bekasına yönelik tehditleri 82 milyon olarak hep beraber göğüslememiz gerekiyor. Türkiye'nin kalbi o kadar büyük, gönlü o kadar geniştir ki bu millete hüsnü niyet besleyen herkese kucak açar, derdiyle dertlenir."

- "Cumhur İttifakı bu ortak paydanın lokomotifidir"

Türkiye'nin birliğini muhafaza ettiğinde ve kardeşliğini büyüttüğünde büyük devlet olduğuna işaret eden Erdoğan, "Ne zaman içimize kapanmış, birbirimizle kavga etmişsek işte o zaman kaybettik. Gün bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür. Gün 82 milyon olarak tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenme günüdür. Bizim nazarımızda Rabiamız tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesine inanan herkes, Türkiye ortak paydasında zaten buluşmuş demektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın bu ortak paydanın lokomotifi, itici gücü ve en büyük temsilcisi olduğunu söyledi. "Zihnini, gönlünü terör örgütlerinin, dış güçlerin emrine vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu ülkedeki tek kutuplaşma Türkiye ortak paydasında buluşanlar ile terör örgütlerinin safında yer alanların kutuplaşmasıdır. Onun dışında bir kutuplaşma bilmiyoruz, tanımıyoruz. Ülke olarak böyle bir kutuplaşmaya da ihtiyacımız yoktur. Biz kendimizi tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi gerekirse canımız pahasına bu vatana ve millete hizmet yoluna adadık."

Konuşmasında Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi şiirinden dizeler okuyan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Günümüz Türkçesiyle ifade edecek olursak, 'Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvet sahibi mazluma el çekmez yardımdan, gerçek mayası vatan toprağıdır vücudun, gam tutmaz vatan yolunda toprak olursa. Bıkmadan, usanmadan, durup dinlenmeden halka hizmet yolunda yürümeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla gönüller fethetmenin, kalplar kazanmanın peşinde olduklarının altını çizerek, "Biz milletimize borcumuzu hizmet çıtasını sürekli yükselterek ödemeye çalışıyoruz. Buna karşılık birileri de iftiralarıyla, yalanlarıyla, çarpıtmalarıyla, hırslarıyla sürekli ülkemizi kısır gündemlere hapsetmenin gayreti içindedir." dedi.

- "CHP hadiseyi yine çığırından çıkardı"

Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı da değerlendiren Erdoğan şunları kaydetti:

"CHP zihniyeti hep yaptığı gibi geçtiğimiz hafta bir şehit cenazesinde yaşanan müessif bir hadiseyi yine çığırından çıkarmaya çalıştı. Sadece bununla kalmayıp işi hem şehitlerimizin yakınlarına hem topyekun milletimize hem de çalışma arkadaşlarımıza hakarete vardırdılar.

Sınırlarımızın içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonlarında, istiklal ve istikbal davamız uğrunda hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve silah arkadaşlarına özellikle başsağlığı temennilerimi ifade ediyorum."

- "PKK ile iş birliği yapanlar daha özenli hareket etmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit cenazesine katılmanın, ailenin acısını paylaşmanın herkesin hakkı olduğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"Güzel de bir şeydir ancak seçim sürecinde kendini PKK'nın güdümünden kurtaramamış, PKK ile iş birliği yapmış olanların daha dikkatli olmak, daha özenli hareket etmek zorunda olmaları gerekir.

Acaba buraya gitmek ne getirir ne götürür? Çünkü bu şehit nereden geliyor? Senin iş birliği yaptığın o PKK'nın canavarlarının, alçaklarının siyasi görüntüsü olan HDP ile sen iş birliği yapmışsın. Yani şimdi bunu söylemeyelim mi? Bunu yutalım mı? Benim Mehmedimi şehit edenlerin siyasi görüntüleriyle iş birliği yapacaksın, el birliği yapacaksın, güç birliği yapacaksın, bunları yutalım. Yutmayacağız arkadaşlar, bunları söyleyeceğiz.

Dağ ile anlaşacaksın, dağ ile el tutacaksın, dağ sana talimat verecek, bunları hep televizyonlarda izledik. İşte HDP Ankara, İstanbul, Antalya, buralarda seçime girmeyecek. Ve sen onlarla dayanışma içinde olacaksın, iş birliği halinde olacaksın, ondan sonra da kalkıp Çubuk'a gideceksin, şehidimin cenazesine."

- "Ben Cumhurbaşkanı olarak gitmeden sorduruyorum"

Kılıçdaroğlu'na "Benim Çubuk'taki köylümü, o kardeşlerimi hiç düşünmüyor musun ya 'Onlar acaba benim oraya gidişimi nasıl karşılayacak' diye?" sorusunu yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bir Cumhurbaşkanı olarak bir şehit evine gittiğim zaman önce soruyorum, sorduruyorum acaba gidişim rahatsız eder mi etmez mi diye. 'Memnun oluruz' derlerse gidiyorum. 'Bir sıkıntı var' derlerse gitmiyorum. Niye? İkinci bir sıkıntıyı niye yaşatayım? Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil, herkes beni sevmek zorunda da değil." diye konuştu.

- "Sen siyasi istismar için oraya gidiyorsun"

"Dolayısıyla yaptığım bir görevi de bir siyasi istismar vesilesi haline getirmenin hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sen siyasi istismar için oraya gidiyorsun, şehit için değil. Çıkıyor bunların bazı hokkabazları, diyor ki 'Hükümetten kimse orada yoktu.' Benim genel başkan yardımcılarımdan tut Savunma Bakanıma varıncaya kadar hepsi cenaze merasiminde bulundular. Ama bunlar maalesef bir bilgi kirliliği ortaya koymak için bunları yapıyorlar. Aynı şekilde Cumhur İttifakı'ndan genel başkan yardımcısı buraya katılıyor, milletvekillerimiz katılıyor."

- "Adeta sen zaten orada hiç yoksun"

Çubuk'un oy potansiyelinin ortada olduğunu belirten Erdoğan, "Burada Cumhur İttifakı'nın yüzde 72 gibi bir potansiyeli var. Adeta sen zaten orada hiç yoksun. Ve kalkıyorsun o köyü terörist olarak ilan ediyorsun dolaylı yollardan." dedi.

CHP'lilerin saldırı sonrasındaki ifadelerini de eleştiren Erdoğan, "Yani nasıl ifadeler kullandıklarının da farkında değiller. Ortada böylesine bir hassasiyet varken katili PKK olan şehidimizin cenazesine katılımın usüllere uygun şekilde yani gereken yerlere bilgi verilip tedbir alınmasını sağlayacak şekilde yapılması gerekir. Sen bunu da yapmadın, yapmadınız, gereken yerler bellidir." diye konuştu.

- "Aile de zaten gelmenizi istemiyor"

Erdoğan, şehidin ailesinin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazeye gelmesini istemediğini dile getirerek, "Buna rağmen oraya gidiyorsunuz. Hiç kimsenin şiddete maruz kalmasını tasvip etmedik, etmeyiz. Geçmişte kendi arkadaşlarımızın başına gelenleri, benzer hadiseleri ve bu CHP yöneticilerinin verdiği tepkileri gayet iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.

- "Bakanımıza bir geçmiş olsun temennisinde bulunmadın"

Kılıçdaroğlu'nun, Bekir Bozdağ'a gerçekleştirilen saldırı sonrasında geçmiş olsun dileğinde bulunmadığını kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı şekilde Enerji Bakanımız Taner Bey'e CHP'liler tarafından yapılan saldırı ve sizin besleme medyanızın nasıl başlıklar attığı, bunların hepsi bizim gündemimizde var. Nasıl başlıklar attıklarını biliyoruz. CHP'nin Çubuk'ta yaşanan hadiseyi mecrasından saptırarak işi şehitlerimize, terörle mücadeleye, AK Parti'ye, hükümete ve millete karşı bir nefret kampanyasına çevirmeye çalışması yanlıştır."

- "Kız yurduna saldıracak kadar gözü dönen CHP'liler..."

"İstanbul'da zafer sarhoşluğu içinde Şişli'de belediyenin hemen 100 metre ötesinde bir kız yurduna saldıracak kadar gözü dönen CHP'lilerin, şehit cenazesinde tepki gösteren Çubuk halkını 'teröristler' gibi çirkin bir ifadeyle yaftalamaya hakkı yoktur." diyen Erdoğan, "O yurttaki kızlarımızın o geceyi nasıl geçirdiklerini, Bay Kemal, biliyor musun? Buradan acaba zerre kadar siz bir endişeye kapıldınız mı? Ondan sonra kızlar, gençler, şunlar, bunlar deyip duruyorsun. Sizin bu konularda zerre kadar hassasiyetiniz yok. Biz sizin cibilliyetinizi de geçmişinizi de biliriz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)



