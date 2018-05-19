AK Parti 24 Haziran seçimleri Milletvekili adayları ne zaman açıklanacak?

MHP milletvekili adaylarını açıklarken, AK Parti 27. Dönem milletvekili adayları en çok merak edilenlerin başında geliyor...

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde 24 Nisan’da başlayan aday adaylığı başvuruları 2 Mayıs Çarşamba günü son buldu. AK Parti’de mevcut milletvekillerinden 239 milletvekili tekrar başvuru yaparken yeni başvuruların sayısı ise 7 bin 329 olarak ilan edildi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK

Siyasi partilerin, seçim çevrelerine ait olan aday listelerini 21 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna(YSK) teslim etmesi gerekiyor.

Siyasi partilerin adaylarının başvuru belgelerindeki eksikleri tamamlamalarının son tarihi ise 25 Mayıs, Milletvekili geçici aday listesi 26 Mayıs’ta YSK tarafından Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin temayül çalışmaları sonrası başvuruları inceleyip milletvekili adaylarını açıklaması bekleniyor.