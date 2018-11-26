AK Parti 20 ilin belediye başkan adayını yarın açıklayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yarın yapılacak partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaşacak.

AK Parti 20 ilin belediye başkan adayını yarın açıklayacak
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ANKARA(AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 20 ilin belediye başkan adayını daha partisinin yarın yapılacak TBMM Grup Toplantısı'nda açıklayacak.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda, aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaşacak.

Toplantıda, Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Konya, Mardin, Muğla ve Sakarya büyükşehir belediye başkan adaylarının yanı sıra Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Karaman, Muş, Uşak, Yozgat ve Sivas'ın belediye başkan adaylarının açıklanacağı bildirildi.

Muhabir: Muhammed Ali Toruntay

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