İSTANBUL (AA) - Havaş'ın Riga Havalimanı'nda yer hizmetleri operasyonlarını üstlendiği airBaltic Havayolları, İngiliz araştırma şirketi OAG tarafından "Dünyanın En Dakik Havayolu" seçildi.

Havaş açıklamasına göre, Letonya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu airBaltic, 2017'deki yüzde 90,01 dakiklik oranıyla "Dünyanın En Dakik Havayolu" ödülüne layık görüldü.

Ödül kapsamında, airBaltic Havayolu tarafından, Havaş Letonya İstasyon Müdürü Simons Zitcers'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, Riga Havalimanı'nda operasyonlara başladıkları 2010'dan bu yana airBaltic'e yolcu ve bagaj işlemlerinden ramp ve uçuş operasyonlarına kadar tam kapsamlı yer hizmetleri sunduklarını ifade etti.

İş birliklerinin, airBaltic'e "Dünyanın En Dakik Havayolu" unvanını kazandırdığını, bundan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Koçak, "Yer hizmetlerinde 80 yılı aşan tecrübemizi ve bilgi birikimimizi, nitelikli insan kaynağımızın yanı sıra modern teknolojiler ve inovasyon yaklaşımıyla da birleştirerek yurt içi ve yurt dışında tüm faaliyetlerimize taşıyoruz. Havaş olarak zamanında hizmeti, kalite standartları ve güvenlikten ödün vermeden, istikrarla sürdürmeyi önemsiyoruz. Tüm dünyada havayollarının tercih edilen iş ortağı olmak üzere çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmelerini yaptı.