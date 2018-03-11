Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Faillerin hak ettiği cezayı alması çok önemli

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Faillerin hak ettiği cezayı alması çok önemli. Cezaların artırılması konusu da gündemde. Özellikle bir çocuğa tecavüzde bulunmuş bir şahsın gün ışığı görmemesi konuşuluyor." dedi.

11 Mart 2018 Pazar 13:11
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Faillerin hak ettiği cezayı alması çok önemli
banner230

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP/BURCU ÇALIK - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuğa yönelik cinsel istismar suçu işleyenlere ilişkin, "Faillerin hak ettiği cezayı alması çok önemli. Cezaların artırılması konusu da gündemde. Özellikle bir çocuğa tecavüzde bulunmuş bir şahsın gün ışığı görmemesi konuşuluyor." dedi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi çalışmalarının, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından sürdürüldüğüne işaret etti.

Hiçbir çocuğun istismarının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Kaya, Bakanlık olarak istismarla kuvvetli şekilde mücadele edildiğini aktardı.

Kaya, öncelikle çocukların koruyucu ve önleyici önlemlerle korunması gerektiğine dikkati çekerek, eğitimin ilk verildiği aile ortamının önemine değindi.

Ailelerin çocuklarını koruması için ailelere bilinçlendirici eğitimler verildiğini anlatan Kaya, bu çalışmanın çocuğun her türlü kötülükten korunması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Ailelere farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri verildiğini dile getiren Kaya, eğitimlerin 2018'de artırılacağını bildirdi.

Çocukların tüm kötülüklerden korunmasını amaçladıklarını, bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığıyla yürüttükleri çalışmayla rehberlik öğretmenlerini eğittiklerini belirten Bakan Kaya, "Hedefimiz önümüzdeki sene içerisinde yüzde yüz tüm rehberlik psikolojik danışmanlık öğretmenlerinin bu konuda eğitimlerini sağlamak. Eğer onlar bu eğitimleri iyi şekilde alırlarsa okullarda çocuklara mahremiyet eğitimi dediğimiz kendi bedenini tanıma, koruma, özel bölgelerini yabancılardan koruma gibi konuları çocuklarımıza öğreteceğiz." diye konuştu.

"İyi hal indiriminin kaldırılması komisyonun gündeminde"

Kaya, çocuğun öncelikle her türlü ihmal ve istismardan korunması gerektiğini, bunun açık ve net olduğunu söyledi.

Faillere verilecek ceza konusunun sık sık gündeme geldiğine dikkati çeken Kaya, "Cezalar çok önemli tabi ki. Faillerin hak ettiği cezayı alması çok önemli. Ama daha önemli olan tüm çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumamız. Komisyon olarak çalışıyoruz. Cezaların artırılması konusu da gündemde. Özellikle bir çocuğa tecavüzde bulunmuş bir şahsın gün ışığı görmemesi konuşuluyor." değerlendirmesini yaptı.

Fatma Betül Sayan Kaya, iyi hal indiriminin kaldırılmasının komisyonun gündeminde olduğunu, bu konudaki çalışmaların da henüz netlik kazanmadığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaCinsel IstismarKomisyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim