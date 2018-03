Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya:

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin milletten aldığı güç, tarihinden aldığı ilhamla, terör örgütlerinin her türlü oyununu bozmaya, kurulan her tuzağı bertaraf etmeye muktedir olduğunu belirterek, "El Bab'da, Zeytin Dalı Harekatı'nda elde ettiğimiz başarı ülkemizin gücünü herkese göstermiştir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalimize yönelik her türlü saldırıyı Çanakkale ruhuyla etkisiz hale getirecektir." ifadesini kullandı.

Kaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferi'nin tarihe altın harflerle yazılan, milletin hafızasından sonsuza kadar silinmeyecek kutlu bir zafer olduğunu vurgulayan Kaya, bu kutlu zaferin, dönemin modern ordularına karşı imanın ve cesaretin zaferi olduğunu aktardı.

Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu zafer 'Çanakkale Geçilmez' diyerek düşmana göğsünü siper eden kahraman Mehmetçiğimizin vatan, din ve hürriyet için canını feda ettiği şanlı bir destandır. Çanakkale Zaferi ümmet bilinciyle bir milletin yedi düvele karşı onurlu direnişinin adıdır. Bu direniş müstevlilerin tüm hesaplarını bozmuş yeni işgal girişimlerine karşı direniş yolunda milletimize ilham kaynağı olmuştur. Aziz milletimiz kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla Çanakkale'den aldığı ilhamla mili mücadeleyi başlatmış, hiçbir zorluk karşısında pes etmemiştir. Bugün de terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı yürüttüğümüz mücadelede bizlere güç veren tıpkı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi milletimizin inanç ve hürriyet aşkı olmuştur."

- "Milletimiz Çanakkale ruhuyla mücadele etti"

Milletin 15 Temmuz gecesi darbeci FETÖ'cülere karşı Çanakkale ruhuyla mücadele ettiğini, en ağır silahlara karşı göğsünü siper ederek milli iradeye sahip çıktığını, ihanet çetesinin tüm oyunlarını bozduğuna işaret eden Kaya, kahraman silahlı kuvvetlerin Doğu ve Güneydoğu'da, Afrin'de verdiği mücadelede yazdığı kahramanlık destanlarıyla Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam ettiğini bildirdi.

Kaya, 103 yıl önce olduğu gibi siyasette, ekonomide, sosyal politikalarda milli mücadele ruhunun yaşatılmaya, bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya devam edileceğine dikkati çekti. Kaya, "Türkiye, milletimizden aldığı güç, tarihinden aldığı ilhamla terör örgütlerinin her türlü oyununu bozmaya, kurulan her tuzağı bertaraf etmeye muktedirdir. El Bab'da, Zeytin Dalı Harekatı'nda elde ettiğimiz başarı ülkemizin gücünü herkese göstermiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalimize yönelik her türlü saldırıyı Çanakkale ruhuyla etkisiz hale getirecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Kaya, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlayarak, bu toprakları yurt kılan tüm şehitleri, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanları rahmetle ve minnetle andı.