NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, "Aile Olmak Zor Değil" Projesi kapsamında, evliliklerinin 50. yılını tamamlayan çiftleri evinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim ediyor.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Kutlu yolda mutlu aile, mutlu toplum" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Başkan Seçen, kentte evliliklerinde yarım asrı geride bırakan çiftlerin evlerine konuk olmayı sürdürüyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Sıddıka ve Harun Güner çiftini ziyaret eden Seçen, aileye içinde Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı, tebrik belgesi ile çeşitli hediyelerin olduğu kutuyu hediye etti.

Seçen, oğlu Harun Güner'in evinde yaşamını sürdüren 97 yaşındaki Emine Güner ile de sohbet etti.

3 oğlu ve 2 kızı ile 16 torunu bulunan Emine Güner, Seçen'e ilkokul yıllarında ezberlediği Atatürk adlı şiiri okudu.

Seçen, "Asırlık ninemizin hafızası gerçekten çok mükemmel. Çocukluk dönemini bile çok iyi hatırlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen halen o günlerdeki heyecan ile şiir okuması beni duygulandırdı." dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 15:08