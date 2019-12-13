Aile hekimleri, Samoa'daki kızamık salgını üzerine aşı uyarısı yaptı

İSTANBUL (AA) - Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, yaptığı açıklamada, 2 bin 831 kilometrekarelik 200 bin nüfuslu ada ülkesi Samoa'da 4 bin kızamık vakasının görüldüğünü ve 5 yaş altında 60 çocuğunun öldüğüne dair haberlerin yayınlandığını kaydetti.

Temiz hava, bol sebze meyve, az sanayi ve fabrikanın olduğu, sağlıklı yayam için olması gerekenlerin bulunduğu Samoa'da UNICEF verilerine göre 2013'te yüzde 70 olan aşılama oranlarının geçen süreçte yüzde 30'un altına düştüğünü dile getiren Sezen, bunun üzerine salgının başladığını kaydetti.

Ülke yönetiminin aşılama hedeflerini yükselttiğini ifade eden Sezen, dünya genelinde aşılamanın öneminin anlatıldığını, pek çok ülkede çocukluk çağı aşılamalarının zorunlu hale getirildiğini vurguladı.

Sezen, bazı gelişmiş ülkelerde aşısız çocukların okullara alınmama kararı verilirken bu konunun düşünülmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Aşı kişisel bir hak mıdır? Aşılanmamak kişi hak ve özgürlüğü müdür? Aşı hem kişi hem toplum sağlığı için bu kadar önemli iken ve bu kadar kanıt varken aşı yaptırmama kararı ne kadar gerçek ve bilimsel verilere dayanmaktadır? Aşı kararsızlığını güçlendirecek yorumlar yapanlar aldıkları sorumluluğun farkında mıdır? Popüler olmak kaç çocuğun canından kıymetlidir? Aşı kendi başarısının başarısızlığını yaşıyor. Aşılamalar ve yüksek aşılanma oranları sayesinde kızamık gibi bulaşıcı hastalıklar ve ne kadar ölümcül olabilecekleri unutuldu. Yeni salgınlar baş gösterdiğinde bunun hesabını kim verecek? "

"Aşı konusunda gereken yaptırımlar yapılmalı"

Özlem Sezen, aile hekimleri olarak her hamileye aşılanmaları hakkında büyük bir titizlikle bilgilendirme yaptıklarını vurguladı. Her bebeğin doğumdan itibaren aşılanmasının önemini anlattıklarını belirten Sezen, yaşa, eşlik eden sağlık durumuna uygun aşılamaları ve bilgilendirmeleri yaptıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığından da kişilere bu konuda sorumluluk verilmesi ve gerekli yaptırımlar için girişimlerde bulunmasını talep ettiklerine dikkat çeken Sezen, "Medya ve basında bu konuda yapılan haber ve yayınlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Halkımıza da sesleniyoruz. Bebek ve çocuklarınızı mutlaka aşılatın. Aşı ve genel sağlık durumuyla ilgili en doğru bilgileri almak, yaşa, sağlık durumuna uygun aşıları olmak için mutlaka aile hekiminize danışılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.