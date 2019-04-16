Aile eğitimlerinden 1 milyon 508 bin kişi faydalandı

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bilimsel bilgi desteğiyle aile mutluluğunu artırmaya yönelik hazırlanan Aile Eğitim Programı kapsamında, 2013'ten itibaren 1 milyon 508 bin 40 kişi ücretsiz eğitim aldı.

Bakanlık tarafından, ailenin bütünlüğünün korunması ve aile kurmak üzere bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanması için Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) aracılığıyla Aile Eğitim Programı (AEP) ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı düzenleniyor.

Aile üyelerinin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için hazırlanan AEP, çiftlerin aile eğitimi ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirildi.

Beş alanda 28 modül ve 210 üniteden oluşan programla, bilgi çağının gereklerine uygun olarak ailelerin yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

"Eğitim ailede başlar" anlayışıyla 2013'ten bu yana uygulanan Aile Eğitim Programı ile aile eğitimi ve iletişim, sağlık, iktisat, hukuk ve medya olmak üzere çeşitli alanlarda 1 milyon 508 bin 40 kişi ücretsiz eğitim aldı.

Ayrıca Bakanlık, aile bireylerinin sorunlarını çözmelerinde yardımcı olmak, aile bütünlüğünü korumak amacıyla illerde ücretsiz olarak uzmanlar tarafından danışmanlık hizmeti de veriyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 24 bin 875 başvuruya aile danışmanlığı hizmeti sunuldu.

- Eğitim 4 modül üzerinden veriliyor

Bakanlığın Evlilik Öncesi Eğitim Programı ve eğitim kitaplarıyla da Türkiye'de evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmalarına ve huzurlu bir yuva kurmalarına destek olunması hedefleniyor.

Aile ve evlilik kurumunun güçlendirilmesi ve korunması açısından önem taşıyan programla, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini daha iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmesi, olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini öğrenmesi ve evliliğe "iyi bir başlangıç yapabilme" fırsatı sağlanması amaçlanıyor.

Evlilik yaşantısına bilinçli bireyler olarak girilmesini sağlamak için düzenlenen programda eğitici el kitabının yanı sıra "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri", "Aile Hukuku", "Evlilik ve Sağlık" ve "Eğitici El Kitabı" olmak üzere 4 modül bulunuyor.

Evlilik Öncesi Eğitim kitaplarından sadeleştirilerek oluşturulan Evlilik Öncesi Eğitim El Rehberi de eğitimlerde dağıtılıyor.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında 2013'ten bu yana 4 bin 1 eğitimci ile 1 milyon 23 bin 207 genç ücretsiz eğitim aldı.

Cumhurbaşkanlığının 2019'a yönelik yıllık programı çerçevesinde, Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim Programlarından yararlananların 2,8 milyon kişiye çıkarılması planlanıyor.