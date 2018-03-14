"Aile danışmanlığı" yaygınlaştırılacak

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ailelere ücretsiz verilen Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmetiyle 13 bin 560 kişiye ulaşıldığını belirterek, bu yıl içerisinde hem sosyal hizmet merkezlerinin hem de bu merkezlerdeki danışman sayısının daha da artırılacağını belirtti.

Bakan Kaya, Bakanlıkça verilen aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmeti ile şiddetle mücadele konusunda önümüzdeki dönem atılacak yeni adımları anlattı.

Aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmetinde temel hedefin çocukların üstün yararı ilkesinin korunması olduğunu aktaran Kaya, boşanma durumundaki çiftlerin çocuklarının bu süreci en az zararla atlatmasını çok önemsediklerini vurguladı.

Aile bütünlüğünü koruyacak çalışmaların öncelikli hedefleri arasında bulunduğunun altını çizen Kaya, Bakanlıkça ayrıca boşanma öncesinde, sırasında ve sonrasında olmak üzere üç aşamada verilen aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmetini de ailelere ücretsiz sunduklarını anımsattı.

- Özel aile danışma merkezlerine sıkı denetim

Boşanma düşüncesinde veya hukuksal süreçte olan çiftleri destekleyip, çiftlerin bu süreçleri sağlıklı yürütebilmesini sağlamayı amaçladıklarına işaret eden Kaya, şöyle devam etti:

"Bu konuda geçen yıl büyük bir hamle gerçekleştirdik. 2017 yılı başına kadar 4 yıl boyunca verilen toplam danışmanlık hizmetinde 2017 içerisinde yüzde 70 artış sağlandı. Hizmetten faydalanan vatandaşlarımızın sayısı 7 bin 900'den 13 bin 560'a ulaştı. Ayrıca ülke genelindeki danışman sayısını 432'den 528'e yükselttik.

81 ilde yürüttüğümüz bu hizmetimizden faydalanan çiftlerden yüzde 38,7'si evlilik birlikteliğine devam etme kararı almıştır. Bu son derece önemli ve anlamlı bir orandır. Çiftlerin eğer iletişimsizlikten kaynaklanan bir sorunları varsa bizim verdiğimiz danışmanlık hizmeti sayesinde problem çözme yeteneklerini geliştirdiklerine şahit olduk."

Bakan Kaya, özel aile danışma merkezlerine yönelik, "21 ilimizde Bakanlığımız denetimine tabi 59 özel aile danışma merkezi bulunmaktadır. Bakanlığımızdan ruhsat almadan benzer hizmetler veren iş yerlerinin de denetimleri sıkı bir şekilde takip edilmektedir." bilgisini paylaştı.

- Sosyal Hizmet Merkezleri yaygınlaştırılacak

Bakanlıkça sağlanan aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmetini önümüzdeki dönem Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarına dikkati çeken Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlığımız koruyucu önleyici hizmetlerini ülke genelinde daha ulaşılabilir hale getirmek için sosyal hizmet merkezi (SHM) sayımızı arttırıyoruz. Çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı yani ailelere ve tüm aile bireylerine yönelik koruyucu, önleyici hizmetler ile eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini bu merkezlerin çatısı altında bütünleşik biçimde sunuyoruz. Bu kapsamda 2016 ve 2017 yıllarında 101 yeni SHM açtık. Böylece 2016 yılına kadar açılmış olan SHM sayısını yüzde 60 artışla 174'ten 275'e çıkardık."

Kaya, SHM'lerde genel rehberlik ve danışmanlık hizmetleri dışında aile danışmanlığı almak isteyen, evlilik birlikteliklerinde sorun yaşayan çiftlerin de süreci sağlıklı ve doğru yönetmelerini sağlamak amacıyla "aile ve boşanma süreci danışmanlığı" hizmeti verdiklerini bildirdi.

Kaya, "Bu yıl hem sosyal hizmet merkezlerini hem de bu merkezlerdeki danışman sayısını daha da artırarak hizmetlerin daha çok vatandaşımıza ulaşmasını sağlayacağız. Böylelikle tüm ailelere öncelikle iletişim becerilerini geliştirme ve sorunlarla başa çıkma yönünde destek olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Elektronik izleme sistemiyle takibin uygulandığı il sayısını arttırdık"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, boşanmaya karar vermiş ailelere ise boşanma süreci danışmanlığıyla bu durumu sağlıklı yürütmelerine destek olmak istediklerini vurgulayarak, "Fakat söylediğim gibi bu danışmanlık hizmetini alanların yüzde 38,7'sinin evlilik birlikteliklerine devam etme kararı aldıkları da bir gerçek. Biz aileler için tüm bu süreçlerin aileler, özellikle çocuklar için sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinden yanayız." diye konuştu.

Şiddete karşı da "sıfır tolerans" ilkesiyle mücadeleye devam ettiklerine değinen Kaya, bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirildiğine işaret etti.

Kaya, "Şiddetle mücadelede bilgi ve iletişim teknolojilerinden de faydalanıyoruz. Hayati tehlikesi olan her kadınımızın korunabileceği bir sistem oluşturmak üzere elektronik izleme sistemiyle takibin uygulandığı il sayısını arttırdık. Adalet, İçişleri Bakanlıklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede mekanizmaların kuvvetlendirilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kaya, 7 gün 24 saat esasına dayalı faaliyet gösteren şiddet önleme ve izleme merkezleri ve kadın konukevlerinin kadın ve çocuklar için eşgüdüm içerisinde hizmet verdiğini vurguladı.

Bakan Kaya, şiddete uğrayan ya da uğrama ihtimali olan kadınların Türkçe, Arapça, Kürtçe ve işaret dilinde hizmet veren "ALO 183" hattını 7/24 arayarak, her türlü bilgiyi danışabileceğini kaydetti.