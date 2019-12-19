Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında, kurulun AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği önemli açılımlardan biri olduğunu söyledi.

Yürüttükleri rasyonel politikalarla kamudaki insan kaynaklarını hem nicelik hem de nitelik olarak iyileştirme yolunda pek çok adım attıklarını belirten Selçuk, kamu personelinin daha iyi, güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Kamu görevlilerinin devlet tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin en önemli aktörleri olduğunu ifade eden Selçuk, "Bunun için, kamu görevlilerinin sorunları ve taleplerini dinlemeyi, katılımcı yönetim anlayışımızın önemli bir şartı olarak görüyoruz." dedi.

Kamu görevlileri sendikacılığını sadece toplu pazarlık süreçlerinden ibaret saymayarak son derece önemli yönetişim uygulamalarını da yürürlüğe koyduklarını anlatan Selçuk, şunları söyledi:

"Yönetime katılma ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi amacıyla kurumsal düzeyde Kurum İdari Kurullarını, kamu görevlilerinin geneline ilişkin olarak da Kamu Personeli Danışma Kurulunu yapılandırdık. Son 17 yıldan bu yana, kamu görevlileri sendikacılığındaki sendikalılaşma oranı sürekli artıyor. AK Parti iktidarı döneminde kamu personel yönetiminde geçmişin kronik haline gelmiş sorunlarına el atıldığı/çözüm üretildiği bir dönem olmuştur."

"Atamaların sürekli yapılmasını sağladık"

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için geliştirdikleri istihdam politikalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve talimatlarıyla genişlettiklerini vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:

"2002'de kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımıza istihdam hakkı sağlanmışken, hükümetlerimiz döneminde bu sayı 36 bin 299'a ulaştı. Bu çerçevede kamu kurumlarımızda bugüne kadar toplamda 42 bin 614 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik. Ayrıca, tercihlerini gerçekleştiren 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın da atamalarını yarın gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek isterim. Ayrıca hak sahiplerinin başvuru ve atanma süreçlerinde de niteliksel olarak iyileştirmeler gerçekleştirdik. Atamaların yılda iki kez değil, sürekli yapılmasını sağladık. Sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılmaktayken öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanmayı sağladık. 45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık."

"Engelli ataması bu ay içerisinde yapılacak"

Selçuk, toplumun tüm kesimlerini kapsayan sosyal politika uygulamalarıyla her vatandaşa dokunan, sosyal iyileşmeyi sağlayan ciddi programları hayata geçirdiklerini anımsatarak, engellilere yönelik yürüttükleri çalışmaların buna en güzel örnek olduğunu söyledi.

Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirerek engellilerin kamuda istihdamına özel önem verdiklerine değinen Selçuk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2002'de göreve geldiğimizde kamu kurum ve kuruluşlarında sadece 5 bin 777 engelli kardeşimiz çalışıyordu. Bugün ise kamuda memur statüsünde engelli çalışan sayımız yaklaşık 10 kat artarak 56 bine ulaşmış durumda. Engelli kardeşimizin de bu ay içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağlayacağız. Sosyal devlet anlayışının verdiği sorumluluklar neticesinde attığımız bir diğer adım da sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerimizin istihdamına yönelik uygulamalarımız. Bu kapsamda bugüne kadar atamasını yaptığımız gençlerimizin sayısı 50 bine ulaştı. Bu atamaların 30 bin 341'ini hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirdik."

Kurula, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcilerinin katıldı.