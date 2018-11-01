Aile boyu motosiklet sevdası





KONYA (AA) - MELİKE KINACI - Çocukluk yıllarında başlayan motosiklet tutkusunu çocuklarına aşılayan ve Türkiye şampiyonu iki sporcu yetiştiren 50 yıllık motosiklet tamircisi Zeki Eryılmaz'ın en büyük hayali, küçük oğlu Furkan'ı dünya şampiyonu olarak görmek.

Manisa'da, ilkokul yıllarında bisiklet ve motosiklete ilgisi üzerine babası tarafından bir ustanın yanına çırak olarak verilen 68 yaşındaki Eryılmaz, daha sonra kendi iş yerini açarak mesleğini devam ettirdi.

Çocukluğundan itibaren işini büyük bir tutkuyla yapan, aynı zamanda motosiklet kullanmaktan büyük keyif alan ve yarışlara da katılan Eryılmaz, çocuklarını yarışçı olarak yetiştirmeye karar verdi. Bir kız, iki erkek çocuğu olan Eryılmaz, eşinin de desteğiyle çocuklarına henüz okul çağına gelmeden motosiklet kullanmayı öğretti.

Büyük oğlu 32 yaşındaki Şevket ile küçük oğlu 22 yaşındaki Furkan, 2011 yılında farklı kategorilerde Türkiye şampiyonu oldu. Eryılmaz, Bulgaristan'daki Doğu Avrupa Pist Şampiyonası'nda birincilik elde eden ve bugüne kadar katıldığı yarışlarda 200'den fazla derece elde eden Furkan'ın dünya şampiyonu olmasını istiyor.

Eryılmaz, Türkiye Motodrag Şampiyonası için geldiği Konya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yaşında Manisa Turgutlu'da motosiklet tamirci dükkanını açtığını söyledi.





- Bir yılda 2 şampiyonluk





Çocukları Aynur (34), Şevket ve Furkan'ı küçük yaşlardan itibaren yarışçı olmaları hayaliyle büyüttüğünü, Şevket'in 15, Furkan'ın ise 8 yaşında resmi yarışlara katılmaya başladığını belirten Eryılmaz, "Furkan 600 cc'de Şevket 750 cc'de Türkiye şampiyonu oldu. Bir yılda 2 şampiyonluk getiren oğullarım beni mutlu ettiler. Bu, her babaya nasip olabilecek bir şey değil." dedi.

Eryılmaz, Furkan'ın dünya şampiyonluğu elde edebilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Kenan Sofuoğlu'nun babasıyla tanışıyoruz. O da motosiklet tamircisiydi. Kenan Sofuoğlu, babası da motorcu olduğundan buralara kadar geldi. Şu anda sponsor sıkıntımız var. Furkan'ı Doğu Avrupa'daki şampiyonluktan sonra, maddi durumumuz elverseydi de Avrupa'ya gönderebilseydik, bugün Kenan'ın yanında yarışıyordu. Hayalimiz, Furkan'ın Avrupa'da da başarı elde etmesi. Furkan'ı Avrupa'da üst yerlerde, dünya şampiyonu olarak görmek istiyoruz. Elinden tutan olduktan sonra dünya şampiyonluğunu mutlaka görecektir."





- "Ben de motosiklet kullanmak isterdim"





Anne Şadiye Eryılmaz (50) da motosiklet sesinin bütün aileyi heyecanlandırmaya yettiğini anlattı.

Motor sporlarını tehlikeli bulmadığını, yarış öncesi çocuklarına cesaret verdiğini vurgulayan Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Ailece motorların sesini duyunca heyecanlanıyoruz. Bu bizim için bir tutku. Aile boyu motosikletçiyiz. Çocuklarım çok küçükken motorun üzerinden inmezlerdi. Ben çok hoşgörülü yaklaştım, yarışlarını izledik, hiç ayrılmadık. Zaman zaman heyecanlandık, zaman zaman gurur duyduk. Çocuklarımızın arkasında durduk, cesaret verdik. Bir kızım var, o da motosiklet tutkunu. Küçükken motoru vardı ama o zaman kızlar pek yarışmıyordu, o yüzden ilerletemedi. O zaman bayanlar hep arka plandaydı. Şimdiki durum olsaydı ben de motosiklet kullanmak isterdim."

Furkan Eryılmaz da motosiklet tutkusunun bugüne dek kendisine sayısız ödül getirdiğine işaret ederek, "Sekiz yaşımdan beri yarışlara katılıyorum. 2013'te Doğu Avrupa Şampiyonu oldum. Geçen yıl iki şampiyonluğum var. 2017'de A grubunda Türkiye şampiyonu oldum. 2018 Türkiye Şampiyonası'nda tekrar şampiyon oldum. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Bu yolda Kenan Sofuoğlu'nu örnek alıyorum." ifadelerini kullandı.



