Aile avukatlarından öldürülen Arslan'ın eski eşi hakkındaki şikayetleriyle ilgili rapor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 11 Ekim 2019'da eski eşi Yalçın Özalpay tarafından satırla yaralandıktan 44 gün sonra hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan'ın ailesinin avukatları, kadının öldürülmeden önceki şikayetleriyle ilgili hazırladıkları raporun detaylarını anlattı.

Özdilek Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen avukatlardan Neriman Ersin, Arslan'ın öldürülmesinin ardından eski eşiyle ilgili kolluk birimlerine, savcılığa ve mahkemelere başvuruda bulunduğunu öğrendiklerini söyledi.

Arslan'ın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına ve İl Emniyet Müdürlüğüne "hakaret, tehdit ve basit yaralama" iddialarıyla 23 kez müracaat ettiğini belirten Ersin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayşe Tuba Arslan'ın defalarca adli makamlara başvuru yapmasına ve hakkında önleyici tedbir kararı bulunmasına rağmen Eskişehir'in en merkezi caddelerinden birinde öldürülmüş olması, adli süreçlerde birtakım ihmaller olduğu konusunda şüphe oluşturmuştur. Raporumuzun amacı, Ayşe Tuba Arslan'ın adli makamlara başvurularının, bu başvurular neticesinde görevliler tarafından yapılan işlemlerin, varsa ihmal ve yanlış uygulamaların ortaya konulması, bu olaydan sonraki olaylarda aynı ihmal ve yanlış uygulamaların yaşanmaması için çözüm odaklı öneriler sunulmasıdır. Raporda Ayşe Tuba Arslan'ın taraf olduğu dosyalar incelenmiş, ilgili bölümlerde bu dosyaların özetlerine ve değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Rapor, sürecin kronolojik özeti, Ayşe Tuba Arslan ile Yalçın Özalpay arasındaki boşanma davası, ceza dava dosyaları, takipsizlikle sonuçlanan soruşturma dosyaları, uzlaştırmaya sevk edilen soruşturma dosyaları, 6284 sayılı kanundan doğan önleyici tedbir dosyası, sonuç ve öneriler olmak üzere 8 bölümden oluşmaktadır."

- Kadına yönelik şiddet dosyalarında "ortak portal ve ekran uyarı sistemi" talebi

Avukat Betül Duman da Arslan'ın, 14 Eylül 2018'de Odunpazarı Polis Merkezine başvurarak eski eşinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Duman, Arslan'ın şikayet dilekçesine eski eşinin "Seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım, yüzüne kezzap dökeceğim, evini yakacağım, bu eve giremezsin." şeklinde tehditlerde bulunduğunu yazarak koruma talep ettiğini anlattı.

Ayşe Tuba Arslan'ın aynı dilekçede daha önce Özalpay tarafından pek çok kez darbedildiğini ancak ilk kez şikayette bulunduğunu, çok korktuğunu, başına bir şey gelirse sorumlusunun bu kişi olduğunu ifade ettiğine dikkati çeken Duman, "Başka bir şikayetinin ardından Ayşe Tuba Arslan evine dönmüş, tüm kıyafetlerinin makas ve bıçakla kesildiğini ve parçalandığını, bütün makyaj malzemelerinin, takılarının, krem, şampuan gibi kişisel temizlik ve bakım malzemelerinin tamamının Yalçın Özalpay tarafından çöpe atılmış olduğunu görmüştür. Ayşe Tuba Arslan, bu olaya ilişkin de 17 Eylül 2018'de şikayette bulunmuştur." diye konuştu.

Sürece ilişkin 23 şikayetin raporlandığını bildiren Duman, rapora öneri olarak 15 madde eklediklerini kaydetti.

Duman, şu ifadeleri kullandı:

"Savcılık, aile mahkemeleri, ceza mahkemeleri ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) arasında yeterli ve düzenli bir irtibat bulunmadığından gerekli seviyede önlem alınamamıştır. Gerek birimler arasındaki irtibatın sağlanması gerekse şikayete konu eylemin devamlılık arz edip etmediğinin, saldırıların sayısının, sıklığının tüm bu birimlerce bilinmesi, gerekli önlemlerin en doğru şekilde tespit edilebilmesi ve uygulanması için bir zorunluluktur. Bu sebeple kadına yönelik şiddet dosyalarında UYAP, POLNET, ŞÖNİM gibi portallar ortaklaştırılmalı, ekran uyarı sistemini sağlayacak teknik altyapı hazırlanmalıdır.

Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Eskişehir Barosu, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu, Baroların Kadın Hakları Komisyonları, Eskişehir Adli Yargı Adalet Komisyonu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve kadın örgütleriyle de raporumuzu paylaşacağız."

- Olay

Vişnelik Mahallesi'ndeki anaokulunda yardımcı personel olarak çalışan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Tuba Arslan, 11 Ekim 2019'da mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Özalpay, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti.

Ağır yaralanan Arslan hastaneye kaldırılmış, 44 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Hastanede iki gün süren tedavisi sonrası gözaltına alınan Özalpay tutuklanmıştı.