AİHM'den Roj TV'ye ret

ANKARA (AA) - Avrupa İnsan Haklara Mahkemesi (AİHM), Roj TV'nin, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal eden Danimarka aleyhine yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Danimarka mahkemesi tarafından Temmuz 2013'te verilen lisans iptali ve para cezası hükmünün ülkedeki Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasından sonra kararı 2014'te AİHM'ye taşıyan Roj TV, ret cevabı aldı.

Mahkeme, “Mesopotamia Broadcast” isimli şirketin Danimarka'da çok sayıda televizyon lisansına sahip olduğu ve 2004'ten itibaren ülkede terör örgütü PKK propagandası olarak değerlendirilen yayınlar yaptığını hatırlatarak Danimarka mahkemesinin kapatma ve para cezası kararının yerinde olduğu yönünde görüş bildirdi.

Gerekçeli kararda, Roj TV'nin terör örgütü PKK'nın propagandasına yer veren yayınlar yaptığı, PKK'nın Danimarka, AB ve çok sayıda ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlandığı ve kanalın Danimarka mahkemeleri tarafından yargılanıp lisansının iptal edildiği belirtildi.

Kararda, Roj TV'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesinin ihlal edildiği iddialarına da değinilerek bu kanalın "ifade özgürlüğü korumasından faydalanamayacağı, terör propagandası yaparak, terör örgütü faaliyetlerini destekleyerek ve izleyicileri şiddete sevk ederek AİHS değerlerinin aksine yayınlar yaptığı" kaydedildi.

Kararda ayrıca, Roj TV’nin yayın yaptığı 2006-2010 yılları arasında PKK tarafından finanse edildiğinin belirlendiği, terör propagandası ve şiddete özendirme içeren yayınlarının geniş bir halk kitlesine ulaştığı bildirildi.

Ret kararı oy birliğiyle alındı.

Roj TV yönetimi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesinin ihlal edildiğini iddia ederek AİHM'ye başvurmuştu.

Roj TV ile ilgili dava süreci 2005'te başlamıştı. Kopenhag Kent Mahkemesi, Ocak 2012'de Roj TV'yi PKK'ya para desteği bulmasında yardımcı olmaktan suçlu bulmuş ve para cezası vermişti. Eylül 2012'de ise PKK'ya destek sağlamakla suçlanan 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Doğu Yüksek Mahkemesi (Ostre Landsret), 3 Temmuz 2013’te Roj TV'nin PKK'dan destek gördüğüne hükmederek Roj TV A/S ve Mezopotamya Yayıncılık şirketlerine ait MMC, Nuce TV ve Roj TV dahil olmak üzere tüm televizyon kanallarının yayın lisanslarını iptal etmişti.

Mahkeme ayrıca, şirketlerin her birine, 2007 ve 2010 yılları arasında terör propagandası yapmaktan 5,2 milyon Danimarka kronu para cezası verilmesine hükmetmişti. Danimarka Yüksek Temyiz Mahkemesi, 27 Şubat 2014'te açıkladığı kararıyla Doğu Yüksek Mahkemesinin hükmünü onamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, kararın ardından "Yüksek Temyiz Mahkemesi bu kararıyla PKK'nın bir terör örgütü olduğunu, Roj TV'nin PKK terör örgütü tarafından finanse edildiğini, PKK propagandası yaparak terörizmi ilerleten bir kanalın yayınlarının ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, hak ve özgürlüklerin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturacak şekilde istismarına müsamaha gösterilemeyeceğini bir kez daha ortaya koymuştur.” açıklamasında bulunmuştu.

Muhabir: Ömer Aydın