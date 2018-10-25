AİHM Hz. Muhammed’e hakaretin düşünce özgürlüğü kapsamına girmediğine hükmetti

STRAZBURG (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM) yapılan açıklamaya göre, 47 yaşındaki Avusturyalının 2009'da Hz. Muhammed’e yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadelerin İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce özgürlüğü ile ilgili 10. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine oy birliği ile karar verildi.

Açıklamada, Avusturya mahkemelerinin şahıs hakkında yerinde ve doğru gerekçelerle hükmettiğinin altı çizilerek, "Kullanılan tartışmalı ifadeler objektif tartışma sınırlarını aşmıştır. Kullanılan ifadeler İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e hakaret içeren bir saldırı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu tür başka saldırılar, ön yargıları körükler ve Avusturya’daki dini özgürlüğünü tehdit eder.” değerlendirmesine yer verildi.

Avusturya mahkemelerinden ceza

Avusturya’da 2009’da “İslam’ın Temel unsurları” başlıklı bir seminerde konuşan 47 yaşındaki kişi, Hz. Muhammed’e hakaret içeren ifadeler kullanmış, 2011'de yerel mahkeme Avusturyalıyı dini öğretiyi aşağıladığı gerekçesiyle 480 avro para cezasına çarptırmıştı.

Cezaya itiraz eden Avusturyalı davayı Yüksek Mahkemeye taşımış, ancak mahkeme Hz. Muhammed’e hakaret eden kişinin itirazını kabul etmemişti. Bunun üzerine söz konusu kişi davayı AİHM’e taşımıştı.

Muhabir: Aşkın Kıyağan-Ömer Aydın