"AIDS dokunma, tokalaşma ve sarılmayla bulaşmaz"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, AIDS'in dokunma, tokalaşma, sarılma gibi davranışlarla ya da ter, tükürükle tabak, çatal, kaşık bıçak ve bardak paylaşmakla, böcek sokması ve hayvan ısırmasıyla bulaşmadığını belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünden 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, AIDS'in bağışıklık hücrelerinin yüksek düzeyde tahribatı sonucu enfeksiyonların ilerleyerek ciddi hastalık tabloları oluşturması durumu olduğu anımsatıldı.

Türkiye'de vakaların en fazla 25-35 yaş grubunda görüldüğünü, yüzde 49,8'inin cinsel yolla bulaştığını, yüzde 1,4'ünün ise damar içi madde kullanımı ile olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AIDS'ın bulaşma yöntemleri, korunmasız yapılan her türlü cinsel ilişki, ortak kullanılan enjektörler, steril edilmemiş cerrahi malzemelerden geçiş yapabilirken, anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında ya da doğum sonrasında emzirme ile bulaşabilmektedir. AIDS, dokunmak, tokalaşmak ve sarılmakla, ter ve tükürükle, tabak, çatal, kaşık bıçak ve bardak paylaşmakla, telefon kulaklığı ve kapı tokmağı ile böcek sokması ve hayvan ısırması ile bulaşmamaktadır. Tedavi şeklinde ise virüsün vücutta çoğalmasını kontrol altına alarak bağışıklık sisteminin zayıflamasını önleyici tedavi yöntemleri bulunuyor. Yeni vaka sayısını azaltmak amacıyla toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığının arttırılması için örgün ve yaygın eğitim müfredatında bulunan konuyla ilgili bilgilerin güncellenmesi, üniversiteler başta olmak üzere tüm hedef gruplarında eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi çalışmaları yürütülmektedir."