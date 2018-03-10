Ahşap yakma sanatıyla öğrencilere burs sağlıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, öğrencilik yıllarında okul harçlığını çıkarmak için başladığı ahşap yakma sanatıyla yaptığı tabloları satarak öğrenci okutuyor.

Nevşehir Vali Yardımcılığına geçen yıl eylül ayında atanan Sinan, Valilikteki mesaisinin ardından evindeki atölyesinde ahşap yakma sanatıyla birbirinden güzel çalışmalar ortaya çıkarıyor. Öğrencilik yıllarında başladığı sanatıyla yaptığı tablolardan elde ettiği gelirle çok sayıda öğrenciye burs veren Sinan, bazı çalışmalarını ise makam odasında sergiliyor.

Afyonkarahisar'da Vali Yardımcısı görevindeyken "Atatürk'ün izinde adım adım Anadolu" adlı ilk sergisini açan Sinan, daha önce görev yaptığı Ankara ve Amasya'da da sergi açtı.

Sinan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite yıllarında arkadaşından öğrendiği ahşap yakma sanatıyla bazı iş yerlerine küçük tabelalar yaptığını ve okul harçlığını çıkardığını belirtti.

Yaklaşık 45 yıldır çeşitli çalışmaların yanı sıra görev yaptığı yerlerdeki tarihi ve kültürel alanları ahşap tablolara yansıttığını anlatan Sinan, tablolardan elde ettiği gelirle üniversite öğrencilerine burs sağladığını dile getirdi. Sinan, şöyle devam etti:

"Memur çocuğuydum, geçimime katkı sağlaması amacıyla başlamıştım, olayın bu boyutlara geleceğini hiç düşünmemiştim. Ticari kaygıyla yapmıyorum, eşimle bir bütçemiz var, her sene çocuk okutuyoruz. Buradan elde edilen geliri o bütçeye aktarıyoruz. Öğrenciyi bizzat kendimiz seçiyor, üniversiteyi bitirinceye kadar destek veriyoruz. Her yıl duruma göre bir veya birden çok öğrenci okutuyorum. Bugüne kadar onlarca öğrencinin üniversite hayatını tamamlamasına yardımcı olduk. Hayata adım atmalarına yardımcı olduğumuz bütün öğrenciler kendi çocuklarım gibi. Bu durum benim için hoş bir duygu."

- "Eve gelip resim yapmayı dört gözle beklediğim anlar oluyor"

Sanatının inceliklerinden bahseden Sinan, ucu ısıtılmış havya ile tahtaya milyonlarca vuruş yaptığını, bu darbelerin şiddetine göre koyu ve açık renkler elde ederek neticeye ulaştığını anlattı.

Sinan, mesai sonrası yarım kalan eserini tamamlayabilmek için heyecanla evine gittiğini, kimi zaman gece geç saatlere kadar çalışmayı sürdürdüğünü aktararak "Her akşam mesai sonrası eve gelip resim yapmayı dört gözle beklediğim anlar oluyor. En büyük keyfi ise çalışma bittikten sonraki halidir, karşısına geçip baktığınızda resmi beğenirseniz dünyanın en keyifli insanı oluyorsunuz." dedi.

Ahşap yakma tekniğiyle ortaya çıkan eserlerin daha uzun ömürlü olduğuna değinen Sinan, sanatının üç anahtarının sabır, sebat ve emek olduğunu kaydetti.

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