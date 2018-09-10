Ahmet Yesevi Üniversitesinden Asya Oyunları'nda iki altın

ANKARA (AA) - Ahmet Yesevi Üniversitesi, Endonezya’nın başkenti Cakarta'da yapılan 18. Asya Oyunları'nda iki altın madalya kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 40 spor dalında, 45 ülkeden 16 bin sporcunun mücadele ettiği yarışmalar 2 Eylül'de sona erdi.

Yarışmalara, Ahmet Yesevi Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden Didar Hamza ve Bağlan İbragimov katıldı.

Oyunlarda tüm rakiplerini ekarte eden İbragimov, 52 kiloda "sambo oyunları şampiyonu" olarak altın madalya aldı.

Didar Hamza ise 81 kiloda judo sporunda katıldığı oyunlarda İranlı sporcu Said Mollaidan'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Böylece, Asya Oyunlarında büyük başarı elde eden Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrencileri Didar Hamza ve Bağlan İbragimov, "2020 Tokyo Olimpiyatlarına" da katılmaya hak kazandı.



Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası, özerk statüye sahip, ortak devlet üniversitesi olan okullarında bu gururu yaşatan sporcuları tebrik etti.

- "Esas amaç iyi insan yetiştirmek"

Gençlerin, fırsat verildiği zaman çok güzel şeylerin başarılabileceğini kendilerine gösterdiğini belirten Yıldız, "Üniversitelerimizin esas amacı iyi insan yetiştirmek. Sporun amacı da budur. Dolayısıyla üniversitelerimizde yapılan spor, eğitim için araçtır. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversite yönetimi olarak bundan sonraki süreçte de öğrencilerin spor yapmaları için yeni yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizen Yıldız, bilimsel araştırmalara, akademik kalitenin yükseltilmesine ve sosyal aktivitelerin artırılmasına üniversite olarak büyük önem verdiklerini vurguladı.

