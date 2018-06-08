Ahmet Sorgun, Yalıhüyük’de

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun Yalıhüyük ilçesinde teşkilat ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Sorgun 24 Haziran da yapılacak genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için partililerden destek istedi.

Kent meydanında ilçe sakinlerine hitap eden Sorgun, 24 Haziran'ın 16 yıllık birikimin taçlanacağı bir seçim olacağını belirtti.

AK Parti olarak ülkemiz için daha iyisini en güzelini hedeflediklerini ifade eden Sorgun, "Şimdi bu hedefleri yaparsa yine AK Parti yapar diyoruz. Biz beraber oldukça Konya'nın tüm ilçelerinde ve İllerimizde başarılı oluruz. Çünkü AK Parti bir dava hareketidir. AK Parti demek hizmet demektir." dedi.



