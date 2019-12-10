Ahıska Sürgünü tanıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşuyor

ANKARA (AA) - Ana vatanlarından 75 yıl önce kopartılan Ahıska Sürgünü tanıkları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacak.

YTB, Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türk'ün zulme maruz bırakılarak sürgün edilişinin 75'inci yılında sürgün tanıklarını Ankara'da buluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu akşam bir araya gelecek olan Ahıska Sürgünü tanıkları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programına katılacak.

Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği tarafından 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıska Türkü'nün vagonlara doldurularak sürgün edilmesinin 75'inci yılında düzenlenecek programla, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den 30 sürgün tanığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Programla sürgün sırasında yaşanan acılara dikkat çekilecek.

YTB, "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı" dolayısıyla sürgün anılarını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla birçok projeye imza attı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak "Sözlü Tarih Çalışması Belgesel Kitabı" hazırlandı.

Türkiye, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde yaşayan Ahıska Sürgününe tanık olmuş Ahıska Türkleri ile mülakatlar gerçekleştirilerek hazırlanan belgesel kitap ile Ahıska Türklerine ait kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.

Bunun yanı sıra "Ahıska Bölgesi Türk-İslam Eserleri Envanter Kitabı" düzenlendi. Proje kapsamında, Osmanlı ve Gürcü arşivlerinde geniş çalışmalar yapıldı. Ahıska şehir merkezi ile Aspinza şehir merkezi arasındaki Türk eserleri tespit edilerek bu eserlerin fotoğraflanması sağlandı ve mimari çizimleri kayıt altına alındı.

Ayrıca, Ahıska Türklerinin günlük yaşamlarında kullandıkları, özellikle sürgün dönemi toplumsal kültürlerini yansıtan çeşitli giysi, araç gibi eşyalar etkinlik kapsamında sergilenmek için toparlandı.

Gerek kurum arşivleri gerekse kişisel arşivlerden elde edilen sürgün öncesi ve sürgün sonrası Ahıskalıların yaşamını anlatan Ahıskalı Türklerin ana vatana dönüş gayretlerini ve bu uğurda verdikleri çabayı gösteren fotoğraflar da sergilenmek üzere derlendi.

Ahıska Sürgününü anlatan Ahıska Türkleri tarafından yakılmış ağıtları içeren eserlerden derlenen bir müzik albümü de program kapsamında hazırlandı.