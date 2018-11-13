Ahırlı'ya millet kıraathanesi yapılacak

KONYA (AA) - Ahırlı'da, millet kıraathanesi kurulacağı bildirildi.

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül yaptığı yazılı açıklamada, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sağlanacak finansmanla Ahırlı Millet Kıraathanesi kuracaklarını bildirdi.

Millet kıraathanesini 120 günde hizmete sunmayı hedeflediklerini aktaran Akgül, "Ayrıca Ahırlı Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan robotik kotlama atölyelerinin geliştirilmesi sağlanacak. Ulusal ve uluslararası yapılacak yarışmalara katılacak öğrencilere maddi destek verilecek." dedi.