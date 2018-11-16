Ahırlı'ya mantar tesisi kuruldu

KONYA (AA) - Konya’nın Ahırlı ilçesine mantar üretim tesisi açıldığı bildirildi.

Ahırlı Belediyesine ait atıl vaziyetteki binayı mantar tesisine çevirerek bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, yaptığı açıklamada, ilçeyi birçok yeni ve ilk hizmetlerle buluşturduklarını söyledi.

"Mantar üretim tesisleri de bu hizmetlerden birisi" diyen Akgül, "İlçemiz belediyesine ait atıl vaziyetteki bir binayı özel sektör işbirliği ile mantar üretim tesisi haline getirdik. Yedi odadan oluşan tesiste 12 işçi istihdam edilmektedir. Tesis hem bölgeye örnek olacak hem de ilçemiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır. Ayrıca bölgemizde bu sektörün canlanmasına vesile olacaktır." dedi.

