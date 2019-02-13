Ahırlılı çiftçilere fiğ dağıtıldı

KONYA (AA) - İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Ahırlılı çiftçilere fiğ tanesi dağıtıldı.

Yüksek besleme değerine sahip fiğ otu yetiştirmek için çiftçilere fiğ tanesi dağıtımına katılan İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül, "İlçe Müdürlüğümüzün hazırladığı çayır, mera ve yem bitkileri geliştirme projesi kapsamında çiftçilerimize hayvancılık sektöründe önemli bir yer tutan kaba yem ihtiyacının karşılanması için yüzde 40 çiftçi katkılı, 9 bin kilogram fiğ dağıtımı yapıldı. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Talep eden 44 çiftçiden 15'inin fiğ tohumlarını aldığı belirtilirken talebe bağlı olarak bu oranın artabileceği bildirildi.

Düzenlenen proğrama İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Tarım Müdürü Şükrü Çimen ve çiftçiler katıldı.

