Ahırlı'da Millet Kıraathanesi açıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Ahırlı ilçesinde, "KOP Okuyor" projesi kapsamında, KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ahırlı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği, taşradaki 4 projeden birisi olan Millet Kıraathanesi törenle açıldı.

Akkise mahallesinde düzenlen törende konuşan Ahırlı Kaymakamı Kadir Yurdagül, yurdun dört bir yanında açılmaya başlanan Millet Kıraathanelerinden birini de ilçede açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Okuyan, düşünen ve üreten bir nesilin oluşmasına katkıda bulunmanın, içinde bulunulan çağ için vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu vurgulayan Yurdagül, "Çocuklarımızın, gençlerimizin ve halkımızın değişen dünya şartlarında bilgiye daha kolay ulaşabilmelerini sağlayarak, kendilerini yenileme, geliştirme imkanı sunacak Ahırlı Millet Kıraathanesi, bu yönü ile ilçemiz için çok kıymetlidir." dedi.

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül de ikinci dönemlerine hayırlı işlerle başladıklarını ifade ederek, "Geçen hafta Kur'an kursunda yeni sınıf açtık. Şimdi de Millet Kıraathanesini açıyoruz. Belediye olarak kuracağımız ekipler ile eğitime destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.



KOP Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur ise 2016 yılından buyana sosyal projelere ağırlık verdiklerini belirterek, "Herkesin faydalanacağı bir kütüphaneyi, Millet Kıraathanesini daha hizmete açıyoruz. Konya'nın taşrasında toplam 4 Millet Kıraathanesinin ilkini Ahırlı ilçesi Akkise mahallemizde açıyoruz. Diğerlerini ise Derebucak, Derbent ve Çumra’da açacağız." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci, klasik kütüphanelerin yerini teknolojinin gelişmesi ile daha interaktif, her bakımdan çok yönlü, bilim ve bilgi merkezlerine bırakmaya başladığına dikkati çekti.

Millet Kıraathanesinin açılışına Ahırlı Kaymakamı Kadir Yurdagül, Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ve vatandaşlar katıldı.



