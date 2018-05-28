Ahırlı'da içme suyu isale hatları yenileniyor

KONYA (AA) - Ahırlı'nın Akise Mahallesinde içme suyu isale hatları yenileniyor.

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallenin en büyük sorunlarından birini teşkil eden su kesintilerinin yeni isale hattı ile ortadan kalkacağını söyledi.

Yeni isale hattının bölgeye uzun süre hizmet vereceğini ifade eden Akgül, "Mahallemizin büyük bir sorununu ortadan kaldırdık. 7 kilometrelik isale hattımızı yeniledik. Hemşehrilerimiz artık su kesintisi yaşamayacak. Bu çalışmada bizlere desteğini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediyemize ve KOSKİ Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim." dedi.

