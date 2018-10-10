Ahırlı Belediyesi'nden eğitime destek

KONYA (AA) - Ahırlı Belediyesi, Ahırlı Atatürk Anadolu Lisesi ve Dış Mahalle Akkise Mustafa Kemal Çok Programlı Lisesinde üniversiteye hazırlık yapan öğrencilere, kitap seti desteğinde bulundu.

Her iki okulda düzenlenen programa Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül de katıldı.

Akgül, kitap seti desteği ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimizden bu yana eğitime desteği aralıksız sürdürüyoruz. Bundan sonra da desteğimiz artarak devam edecek. İlçemizde eğitim seviyesinin yükselmesinde ne gerekiyorsa sonuna kadar yapmaya hazırız." dedi.

Kaymakam Kadir Yurdagül, Başkan Akgül’e öğrencilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Programa Kaymakam Yurdagül, Başkan Akgül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci katıldı.

